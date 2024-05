Xavi Albert: "¿Mi futuro? Ojalá sean muchos años en Valencia Basket"

La del 4 de abril fue una de las noches más duras que se recuerdan en los últimos tiempos en al Fonteta. El Valencia Basket perdió ante el colista de la Euroliga, el ASVEL por un sonrojante 69-98, un colapso que hizo explotar a la afición taronja. El desapego con Álex Mumbrú y la crispación existente hicieron a Enric Carbonell adelantar algo que llevaba pensado desde que el destino les juntó en las pistas de baloncesto. El director general siempre había considerado a Xavi Albert un potencial entrenador para el primer equipo. El pasado verano se reforzó el equipo de asistentes de Mumbrú para ir acercando a este valenciano de 36 años al vestuario de los profesionales.

Pero todo se aceleró y de qué manera, aquella larga, tensa, noche de abril. Xavi asumió el reto y salvó un partido crítico contra Baskonia con un triunfo que aplacó el pesimismo. Ocho partidos después, el conjunto que temía por quedarse fuera de la lucha por el título cerró la temporada regular cuarto, tendrá ventaja de campo ante UCAM Murcia en cuartos de final y no se encontraría hasta una hipotética final con el Madrid o el Barça. Misión cumplida. Ahora puede jugarse su continuidad como primer entrenador. Un buen papel en los playoffs, podría asegurarle mantener su nuevo cargo. Él, como ha comentado en COPE, prefiere centrarse en el día a día.

Llegan los playoffs, ¿cómo se encuentra?

Muy bien, con ganas de acabar de rematar esta semana, que nos deje en las mejores condiciones posibles para afrontar el reto que suponen los playoff.

¿Cómo ve al grupo?

Estoy muy contento. Si hacemos una mirada amplia de todo lo que ha sido el mes o poco más del mes que llevamos trabajando en lo que ha supuesto el único partido de Euroliga y los de ACB, muy contento. Por lo que veo en el día a día, por la implicación que les veo respecto a las cosas que estamos haciendo, por cómo vamos ultimando los detalles para esta versión final del equipo, que es ya el tramo final de liga y los playoffs. Me hubiera gustado acabar de una manera diferente la temporada regular, pero no deja de ser un toque de atención importante para empezar con todas las alarmas puestas en el primer partido contra UCAM.

¿Cómo le ha cambiado la vida?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si te soy sincero, no ha cambiado mucho. Diferente es la responsabilidad que tienes, el primer día que vienes es algo que has visto muy lejano y aunque lo has soñado muchas veces, sí y te encuentras un poco fuera de lugar. Pero en lo demás, no ha cambiado mucho en el sentido de que la relación con la directiva, con la gente del club, con los jugadores, con el staff... es muy parecida, lo único que cambia es la gestión, que te toca coordinar el trabajo de todos, por la responsabilidad. Pero en el trato con las personas, no ha cambiado mucho. Yo pude tener un poco de vértigo, el día que llegas de entrenador, pero una vez entras a la pista, al día a día entrenando, dirigiendo partidos, es lo que has hecho toda la vida. Parece que suene raro, que no es lo mismo la Fonteta que en l'Alqueria, pero es lo que has hech o toda la vida y donde más cómodo me siento.

¿Ha notado en la calle el cambio de ser primer entrenador?

Algo, sí, alguna situación graciosa de ir corriendo por el río y que te digan cosas por el río. Muy respetuosos siempre.

¿Cómo fueron las horas previas a ese debut ante Baskonia a nivel emocional?

El momento de mayor sensación, el más potente, fue el momento en el que ya eres entrenador, que lo asumes, que en breve se va a hacer oficial. Ese momento, coges perspectiva, miras atrás y no es que no fuera el objetivo, pero lo veías muy lejano y he disfrutado mucho cada etapa. Sí que es un momento de nervios, que te sudan las manos y te dices "ya estás, ya estás en primera línea". Pero a partir de ahí me he apoyado mucho en la gente, en el staff, en la gente del club, un club en el que me siento muy querido y arropado. En el rato previo al partido, yo nunca he sido un entrenador tendente a estar nervioso, más bien todo lo contrario. El momento previo al partido de Baskonia no lo viví con angustia, eran ganas de salir a la pista y disfrutarlo. Desde el punto de vista de alguien que lleva en la Fonteta desde los seis años, disfrútalo, vamos a por ello. Ayuda a todos.

Antes hacía el recorrido hacia el banquillo en un plano diferente, ahora está en primer plano. ¿hay mucho cambio en mensajes, en el post Real Madrid o el post Andorra?

Sí, la sensación la noto dentro de mí. Si algo me prometí cuando asmí el cargo fue no dejarme llevar por el qué dirán. En los medios, con las redes sociales, hay un riesgo que inviertas mucho tiempo en el qué dirán. Yo trato de centrar toda mi energía, mi capacidad, en ayudar, en disfrutar, en sacar lo que me he estado preparando toda la vida.

¿Lee prensa, críticas?

A veces sin querer te llega. Trato de no ir a buscarlo, porque eso está ahí. Ni para bien nio para mal lo que se refiere a mí. Los amigos... claro que me mandan, eso incontrolable. Siempre digo que he tenido momentos muy bonitos pero otros muy duros... la noche del ASVEL fue muy dura. Ahora de primero estás más expuesto, va en el cargo.

¿Ha habido un cambio significante de lo que se hacía con Mumbrú a lo que se hace con usted?

Ya lo he explicado muchas veces. Hemos intentado reducir los puntos en los que íbamos a incidir y aumentar el ritmo. Pero también quiero dejar claro y poner en valor a Álex Mumbrú. La dinámica de Euroliga es durísima, el exceso de partidos dificulta mucho la visión hacia donde quieres llevar el equipo. Ha habido cambios, pero hemos tenido más tiempo para aplicarlos.

¿Cómo se explica que pasemos de ver una cara ante el Real Madrid y, unos días después, otra tan diferente ante el Andorra?

Aquí entra lo que hablábamos del paso de asistente a primer entrenador, la soledad del entrenador, ese rato que se magnifica tratando de encontrar explicación. Fui el primero que dijo que era injustificable, inadmisible, por la gente que nos ve, incluso que viajó a Andorra. No llegas ni al mínimo competitivo. Perder vas a perder partidos, pero estuvimos lejos. No quiero poner excusas, pero quizás ese exceso de euforia y el viaje al día siguiente, yo asumo la resdponsabilidad de no haber sabido preparar al equipo mejor.

Viendo el cuadro de playoffs que ha quedado para el Valencia Basket, ¿sueña con algo importante?

No pienso más allá del partido del sábado contra UCAM. Ya lo dije después de ganar a Baskonia, yo voy día a día. Estoy muy contento del trabajo de este mes, que nos ha permitido tener la cuarta plaza. Todo lo que no sea ese partido contra Murcia, me quita energía en cosas que no sabes qué va a pasar. No gasto ni un segundo en pensarlo.

Desde Murcia pasan la presión a Valencia Basket...

Me da igual, no es algo que me preocupe. Quien no la quiera que no la coja, con la naturalidad que nos hemos preparado iremos a competir el partido y que se lo lleve el mejor. Ni doy ni quito presión.

¿Qué sería un objetivo realista para Valencia Basket en el playoff?

De entrada ganar a Murcia y pasar la ronda. Es lo más realista, la que tenemos ahora.

¿Tiene tocados a Jones, Anderson y a Davies?

Si te pones en perspectiva son ya setenta partidos jugados y muchos jugadorfes con una carga de minutos muy importante. A estas alturas, con un nivel de competitividad altísimo, el equipo llega mermado, pero todos los equipos llegamos todos igual. Forma parte del deporte. No lo meto en la ecuación. Si no juega uno, jugará otro.

¿Siente que se está jugando seguir al frente del equipo, que entendemos que es su sueño?

Yo de lo que tengo ganas es de ver la Fonteta como el domingo en el femenino. Quiero vivir noches así y a partir de ahí njo me hago planes a futuro. Esta temporada es un ejemplo, ningún escenario decía que yo acabaría llevando el equipo, son los volantazos de la vida. Por eso, tengo la visión a futuro muy corta. Quiero disfrutar de los playoffs, quiero jugar el mejor partido contra Murcia y que la Fonteta se lo pase bien.

¿Pero si no siguiera de primero, una vez ha probado las mieles de ser primero, se plantea una salida?

Yo aquí he hecho todos los estadios posibles. Yo pienso en mi vida a largo plazo, y me gustaría que gran parte de ese futuro fuera en Valencia Basket. Tenemos que hablar en el futuro, que a la larga mi sueño sea ser primer entrenador, seguro, pero no tengo prisa, no es una urgencia. Quiero disfrutar de cada paso. Lo que tengo seguro es contrato. Otra cosa es que una vez finalice la temporada nos sentemos y encontrar el siguiente paso más cómodo donde todos nos encontremos cómodos de cara a la temporada siguiente. Como hemos hecho cada año.