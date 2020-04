Wass: “Quiero quedarme muchos años en el Valencia CF”

Daniel Wass ha mantenido una charla con los aficionados valencianistas a través de los medios oficiales del club. El danés explica que en Valencia ha encontrado la plenitud como futbolista y su deseo de quedarse muchos años en el conjunto de Mestalla. “Estoy muy feliz aquí, tanto en lo profesional como en lo personal, he encontrado un sitio donde me siento muy a gusto. Me quedan dos años de contrato pero espero que pueda quedarme muchos años más”.

Wass festeja un gol del Valencia CF

El centrocampista que tiene 30 años, ha jugado en Dinamarca, Portugal, Francia y España donde llegó al Celta de Vigo hasta su fichaje hace dos veranos por el Valencia CF y es consciente que en Mestalla, ha encontrado su madurez como jugador. En este sentido, y tal como contamos en Deportes COPE Valencia hace varias semanas, en la dirección deportiva del club hay un gran concepto de la aportación de Daniel Wass al vestuario y al fútbol del equipo. Un jugador polivalente, que ha desempeñado fundamentalmente su fútbol en la posición de lateral derecho a pesar de ser centrocampista. Un jugador de equipo, siempre buena actitud y muy regular en su rendimiento. Por ese motivo, la intención del club es presentarle una propuesta de ampliación de contrato que termina en junio de 2022. De hecho, el director deportivo César Sánchez tenía ya preparada en su carpeta, la renovación de la columna vertebral del equipo en la que entraban futbolistas, como Gayá, Francis Coquelin, Gabriel Paulista o el propio Wass. La crisis por el coronavirus lo ha paralizado todo, pero la intención del club sigue intacta para reanudar la hoja de ruta marcada en cuanto se restablezca la normalidad en el mundo del fútbol.

"Lo peor de esto es no poder acudir a los entrenamientos en Paterna"

El danés revela en la charla con los aficionados que no tiene una posición favorita en el campo, le gusta su polivalencia. Su lugar preferido de la ciudad, es el rio donde da largos paseos con su familia, y confiesa que le está costando, como a todos, el confinamiento en casa, “lo peor es no poder estar con los compañeros. Acudir a los entrenamientos en Paterna. Pero debemos respetar lo que nos digan. También el parón nos servirá para descansar y regresar con más ganas a los terrenos de juego”.

En la entrevista con los aficionados valencianistas, Wass relata los dos mejores momentos de su carrera profesional. “No olvidaré nunca el debut con la selección de mi país, fue un sueño cumplido. Y tampoco el título de la Copa del Rey en Sevilla con el Valencia CF, algo inolvidable”.