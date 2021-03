Victoria con dedicatoria al cielo

La cuarta victoria consecutiva en Mestalla llegó precedida de un emotivo, merecido y sincero homenaje a José Manuel Reina. Técnico de sonido de la radio oficial del club (y de todos los medios de comunicación) que perdió la vida a sus 54 años, tras casi dos meses de lucha, con el maldito coronavirus. Hubo minuto de silencio, brazalete negro en los jugadores y ramo de flores de la prensa en la que siempre será su cabina. Nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos. Por su bondad, su generosidad y esa sonrisa que aliviaba los corazones de aquellos que le rodeamos. Descansa en paz, amigo.

Minuto de sillencio

Ganó el Valencia y lo hizo con merecimiento. Superior a su rival durante todo el encuentro, dominó el juego, generó ocasiones para golear… pero terminó sufriendo. Seguramente, fruto de esa insistencia de Javi Gracia, en ejecutar tarde los cambios. El equipo, que había realizado un gran esfuerzo físico para imponer su juego al Granada, terminó con varios jugadores acalambrados y concediendo en los instantes finales, una oportunidad que su rival no había merecido.

Wass ceñebra su gol

El Valencia entró muy bien en el partido. A los cuatro minutos, un centro lateral al área pequeña rival de Gayà (18 asistencias en 200 partidos de Liga), fue magníficamente rematado por Wass, que se anticipó a su marcador para, con el exterior de su pie derecho, alejar la pelota de Rui Silva y adelantar a los suyos. Con viento a favor, Soler se hizo con el mando del juego che y primero Álex Blanco y, más tarde Guedes y Racic, pudieron ampliar la ventaja antes del descanso.

Ramo de flores por Reina

Tras el mismo, el equipo de Gracia siguió con la misma puesta en escena que tan buen resultado le había dado. Controló el juego, ganaba las disputas y seguía generando ocasiones en la meta rival. Maxi Gómez tuvo varias, pero el delantero uruguayo sigue negado ante el gol. Quien sí consiguió marcar y estrenarse con la camiseta blanquinegra fue Álex Blanco. Muy discutido por el entorno pero con plena confianza por parte de su entrenador, Blanco aprovechó una gran asistencia de Guedes para cruzar el balón y perforar la portería de Rui Silva. Mención aparte para Guedes. El futbolista portugués mostró todo su compromiso sobre el terreno de juego con una actuación esperanzadora para el valencianismo. Trabajó sin balón, ayudó a sus compañeros en fase defensiva y aportó en ataque. Pudo marcar y brilló en la acción que supuso el segundo tanto para los suyos.

Gayà controla

Gracia no quiso tocar nada hasta prácticamente los minutos finales del encuentro y eso sirvió para que el Granada se metiera en el partido. Soldado no falló a su cita con el gol y metió el miedo en el cuerpo a su ex. Pero tampoco anda sobrado de gasolina el conjunto nazarí, segundo club de Europa con más partidos en las piernas. Tiene mucho mérito lo logrado hasta la fecha por Diego Martínez. El técnico gallego es sin duda uno de los entrenadores de moda en el fútbol español y, tal y como adelantamos en COPE el pasado viernes, seguido de cerca por la dirección deportiva del Valencia, pensando en la próxima temporada.

La cuarta victoria consecutiva en Mestalla deja al Valencia con 33 puntos antes del parón por los compromisos internacionales. 10 de ventaja con el descenso y mucha calma en el ambiente para las próximas semanas. Seguro que, desde el cielo, Reina tuvo mucho que ver para lograrlo.