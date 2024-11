Víctor Ruiz: "Hemos perdido nuestra identidad como pueblo"

Víctor Ruiz Orden es un atleta valenciano que compite en la especialidad de carreras con obstáculos. Nacido en Utiel, el deportista que compite con el Playas Castellón, nos ha contado en Deportes COPE Valencia su experiencia con la tragedia de la DANA que tan de cerca tocó a su pueblo. Seis veces internacional con la selección absoluta, no dudó en abandonar los entrenamientos y viajar a Utiel para arrimar el hombro en ayudar a los suyos en un nuevo ejemplo de solidaridad.

Utiel, trece días después de la tragedia

No me pilló allí, pero en cuanto pude no dudé en viajar hasta allí. Por mucho que había visto muchos videos y fotos, cuando llegas no te lo puedes creer. La realidad supera en mucho a lo que te imaginas y a lo que te cuentan. Utiel era devastación absoluta. Calles levantadas, casas hundidas, el instituto. Mi casa, por suerte, la planta baja es un garaje y la parte de la vivienda está muy alta, pero la parte mala es que estamos a escasos cien metros del rio Magro.

La solidaridad de todo un pueblo

Si hay una parte bonita dentro de todo lo que ha pasado si es que se puede encontrar algo, es que en Utiel todo el pueblo se echó a la calle. Los recursos se han gestionado muy bien desde el primer día. Con rescates de verdaderos héroes, con todo el mundo entregado.

Deportista ilustre de Utiel

El primer impacto al llegar a Utiel

Parecía que, viéndolo en la distancia, era imposible ver algo más doloroso, pero una vez lo ves en persona, es estremecedor. Lo hablaba con mis amigos y con la familia. No es solo la desgracia de tener que sufrir víctimas mortales que eso es lo más importante y lo más penoso. Es, además, una pérdida de identidad. Las cosas que nos identificaban como pueblo, se habían esfumado. Afortunadamente el ayuntamiento reaccionó rápido y pudo avisar a la gente por la mañana y evitar una tragedia mayor.

¿Qué es lo que más necesita el pueblo?

Gracias a Dios, Utiel se ha recuperado mucho. También queda mucho, pero gracias sobre todo al trabajo del sector primario, al ser un pueblo agrícola, todas las plataformas se han unido y han provocado que las labores de limpieza, de recogida, haya sido muy efectiva.

Compaginar entrenamientos

La verdad es que es difícil, muy difícil. Yo no puedo permitirme un día sin entrenar a pleno esfuerzo, sólo por causas de fuerza mayor y esta sin duda, lo era. Hubo un par de días que no entrene porque iba a ser peor seguramente. Así que no me lo pensé, incluso estuve a punto de decidir no competir. Al final el fin de semana me fui a Lugo, corrí, me sentí muy cansado y al final acabé con molestias en el nervio ciático que yo achaco a esta situación de preocupación, de estrés. Tuve mucha incertidumbre. Había estado algunos días sin casi dormir y además no quería marcharme de Utiel. Pero al final tuve que tomar la decisión de competir.

El mundo del deporte solidario

He recibido mensajes de entrenadores, jugadores de todo el atletismo español. Los primeros días sin cobertura hizo que se acumularan en el móvil y luego fue una exageración. Se agradece el cariño y da fuerza para levantarse.

Seguir dando visibilidad

Es muy importante que no olvidemos, que no nos olviden. Esto va a ser cosa de mucho tiempo, la tragedia va a durar muchos meses o años recuperarnos de todo esto. Es importante que no piensen que todo está acabado por haber quitado los trastos de las calles. Es muy importante que no se quite el foco mediático y que la ayuda siga llegando a todo aquel que lo necesite.