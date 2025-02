Víctor Claver: "Hace poco estuve esquiando, algo que nunca había podido hacer mientras jugaba al baloncesto"

Víctor Claver es, hasta el momento, el único valenciano en jugar en la NBA. El pasado verano cerró una increíble carrera de casi dos décadas como jugador de ese deporte que empezó a practicar en el patio de su colegio, Maristas, donde su padre Javier, leyenda del balonmano como jugador y entrenador, fue un queridísimo profesor. Cuando el 1 de julio siendo jugador de su Valencia Basket anunció su decisión, COPE tuvo claro que este ganador de siete medallas con la selección española cumplía con los requisitos para un reconocimiento en nuestra decimotercera Gala. El lunes recibió Premio COPE Trayectoria Profesional y hemos aprovechado para hablar con el Deportes COPE Valencia.

Ha recibido dos reconocimientos en los últimos tres días, de la ACB en la Copa del Rey y de COPE...

Lo decía un poco de broma en la gala de COPE, que cada premio me siento un poco mayor, pero bueno, también muy agradecido.

¿Cuéntenos un poco cómo están siendo estas semanas desde que anunciara que se retiraba? ¿A qué se dedica Víctor Claver ahora?

Bueno, mi objetivo ahora, cuando tomé la decisión de retirarme, era coger un poco de aire, ver todo con un poco de perspectiva y abrir un poco también los ojos. Salir un poco de lo que es el día a día del jugador, de todo lo que he vivido estos años y ver otras cosas diferentes. Y a la vez tengo la oportunidad que me ofreció la Federación Española de hacer un curso que organiza FIBA Europa, que es sobre gestión deportiva y liderazgo. De hecho, he dejado la sesión online ahora en pausa. Así que, bueno, estoy en ello.

¿Es en el que está usted con Sam Van Rossom, otra leyenda de Valencia Basket?

Sí, sí. Estuvimos tres días presenciales y luego durante todo el curso es online. Es algo que está bien para darnos un poco de orden y algo que hacer para no tener todo el tiempo libre.

¿Qué tiene pensado en la cabeza? ¿Seguir vinculado al baloncesto? ¿Le gustan los despachos, el banquillo o aún no se ha hecho una foto de lo que le apetece para el futuro?

Estoy en ello. Estoy intentando, como decía, ver todo lo que pueda, aprender sobre todo. Yo creo que es fundamental ser consciente de que lo que he hecho en la pista de básquet me puede servir de cara futuro. Pero que hay muchas otras cosas de las que todavía no sé nada. Intentar aprender de otros que sí que saben, juntarme a ellos y, poco a poco, ir viendo hacia dónde van. Lo que tengo claro es lo que no quiero, pero todavía no sé lo que realmente quiero.

También está jugando a tenis, ¿no?

Estoy intentando hacer un poco de todo.

¿Le ganó al Chacho o no?

No, no, el Chacho lleva un tiempo entrenando. Yo ahora me dedico un poco más al pádel, pero bueno, estoy haciendo cosas que hasta ahora no podía. También me fui a esquiar hace poco.

¿A esquiar? ¿Cómo se manejó en la nieve, con 2'06, porque es deporte prohibidísimo para un deportista de élite?

Sí, sí, por eso quería tener la experiencia. Además, fui con mi mujer a Austria porque teníamos un evento por ahí y aprovechamos. Una experiencia que durante mi carrera no he podido vivir y me hacía ilusión probarlo y, por lo menos, volví con las rodillas enteras, que era el objetivo.

¿Muchos batacazos o no?

No, no, el último día que había niebla…

Ya sabe hacer cuña o paralelo, ¿cómo fue la evolución?

Intentaba estar de pie y no hacerme daño, pero bueno, sí, lo disfruté y me río. Son cosas que hasta ahora no podía hacer y estoy un poco en ellas ahora.

¿Con qué se queda de todo el camino recorrido a lo lardo de dos décadas de profesional?

Pues la verdad que ahora, viéndolo con perspectiva, hay veces que me parece que lo que he hecho es mucho. Otras veces, cuando lo hablo y la gente me agranda un poco lo que he hecho, me parece que no es para tanto porque ha sido mi día a día. Entonces tengo ahí un poco un dilema con lo vivido, pero bueno, sobre todo la experiencia de haber podido cumplir sueños. He vivido cosas que ni esperaba cuando empecé a jugar en mi cole y me quedo con eso, con haber sido capaz de superar obstáculos, de haberme ido a Estados Unidos yo solo, de haber vivido la experiencia en Rusia y haber crecido en cada etapa de mi vida. De haber conseguido una madurez tanto en mi juego como personalmente que sin el baloncesto no habría podido hacer. Y al final, todo eso es lo que me llevo y creo que la gente con la que he compartido todas esas etapas han tenido un buen recuerdo de mí y eso creo que es lo más importante

Nos encantó la frase con la que abrazó su carrera, "intenté ser el mejor jugador que pude ayudando a mi equipo a ganar", y usted ha ganado mucho, siendo clave en los éxitos de la mejor generación del baloncesto español, con los Gasol, Rubio y compañía, como si le quitáramos importancia...

Sí, lo primero es que he sido afortunado de haber podido coincidir y convivir con esta generación que nos ha permitido competir por tantas medallas durante tantos años. Soy parte de ella, a veces de una forma más activa, más importante y otras menos, pero creo que fui capaz siempre de entender cuál era mi rol y dónde podía aportar. Cuando no era con minutos en pista, lo hacía fuera de la pista. Creo que es importante entender también cuándo puedes aportar sin molestar, sin restar. A veces los jugadores no tienen en cuenta cuando no tienen minutos, piensan que ya no pueden aportar nada. Y solo el hecho de tener ese pensamiento ya está arrastrando al equipo. Creo que eso es algo que he sabido hacer, adaptarme, dependiendo del rol que me tocaba cada año.

Déjeme que le pregunte por el Valencia Basket. ¿Cómo le ha dejado la eliminación de la Copa?

Un poco sorprendido. Creo que era la sensación de todo el mundo en el pabellón. De no haber visto al equipo que está siendo durante la temporada. Que además yo creo que está haciendo disfrutar mucho no solo a la afición de Valencia, sino a todo el mundo que está siguiendo al equipo. Yo creo que la gente disfruta con el juego alegre. Y yo creo que le faltó eso, le faltó la alegría y el poder competir. Y es lo que se ha hecho un poco de menos. Yo creo que tú puedes perder un partido como el de casa en Barcelona porque ellos meten más y tú no estás acertado. Pero les faltó un poco seguir su identidad. Y bueno, confío en que puedan aprender de esa eliminación para lo que queda de temporada.

¿Cómo va su hijo Hugo? Es grande, está muy espabilado y le gusta mucho el baloncesto...

Estoy intentando que juegue a todo, porque el básquet ya lo tiene, se vuelve loquísimo. Probó el balonmano y puede seguir un poco los pasos del abuelo también. Pero yo quiero eso, que juegue a todo y que luego elija. Si no quiere hacer deporte, pues tampoco pasa nada, pero por lo menos que, como dices, que esté espabilado.