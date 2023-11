Vezo: “Fue mucho más doloroso no subir a Primera que descender”

Su llegada al Levante UD

Quería disfrutar de más minutos, quería jugar constantemente. Tenía 24 años y era el momento ideal para seguir creciendo como futbolista. El Levante me dio eso y le estoy agradecido y esos seis meses me hicieron muy feliz. Se dio la opción de firmar y yo quería. Venir al Levante ha sido un paso adelante porque en el Valencia no jugaba todo lo que yo quería. No me arrepiento para nada de haber venido.

El Levante UD de Paco López

Había momentos que estábamos más expuestos, igual un poco más de equilibrio… pero no soy entrenador. Éramos un equipo muy alegre, a la afición le encantaba vernos jugar. Paco López hizo un gran trabajo en el Levante. De broma les decía a mis amigos que era muy diidicl jugar de defensa en el Levante.Fue una etapa muy bonita. Los dos o tres años con Paco logramos el objetivo tres o cuatro jornadas antes de acabar. Hubo personas que no nos dieron mérito pero hay que darle mucho valor a lo que hicimos al lograr el objetivo sin sufrir. La gente de fuera nos exigía cosas pero LaLiga es muy igualada y complicada. Con Paco tenía una relación muy buena y fenomenal. Yo le quería mucho.

El descenso de 2022

Fue una temporada complicada, no salieron las cosas. Nos pasó todo lo que nos podía pasar: penaltis, goles en el último minuto, partidos que fallamos un penalti y luego nos meten gol… Son partidos que si no los pierdes ahora igual estamos en esta entrevista en Primera División. Fue una bola de nieve. Cuando entras en una dinámica negativa te entran dudas y así es muy complicado. Estuvimos muchos partidos sin ganar y es muy difícil salir de una racha negativa. Fue durísimo porque tu sueño es estar en la categoría más alta. No es lo que uno quiere pero hay que trabajar para devolver al Levante donde se merece.

¿Por qué siguió Vezo en Segunda?

Fui muy claro. Para salir tenía que ser algo bueno para los dos porque me estimulaba mucho seguir para ascender. Fui parte del problema y quería ser parte de la solución en el ascenso.

| Entrevista @DepCOPEValencia | ??



?? @VezoRuben lo tiene claro



?? “Fue mucho más doloroso no ascender el año pasado que el propio descenso”



??“Fue de lo más duro que me ha pasado. Y mira que viví el gol de M’Bia en Mestalla”



?? #VezoEnCOPEpic.twitter.com/MNcVV2mp3r — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) November 16, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El no ascenso del curso pasado

Es mucho más doloroso que un descenso. Tienes una ilusión máxima, de los futbolistas y la gente. Al final un último momento… pasó lo que pasó. Fue durísimo. Estuve tres días cabizbajo. Fue de lo más duro que me ha pasado en el fútbol. Me pasó en el Valencia CF, con las semifinales de la EUROPA LEAGUE, pero no tuvo nada que ver.

Su amistad con Guedes y Thierry

Somos hermanos. Hablamos a menudo, tenemos una relación muy fuerte. Son hermanos para mí. Guedes ha tomado su decisión y el fútbol le ha llevado a otro lado. Le encanta València, pero está centrado en el Benfica y tiene que conquistar objetivos con el club y está centrado en eso. Vi en Thierry a mí cuando llegué con 19 años. En mi etapa no tuve a nadie que me ayudara en ese sentido. Hablamos mucho con él y se ve que es un jugador totalmente distinto y es un jugador muy distinto.

El futuro de Vezo

No pienso en mi contrato. Creo que hay cosas mucho más importantes que el contrato de Vezo. Tenemos un equipo joven y con ilusión y en su momento hablaremos. Vengo al campo y a entrenar y para nada pienso en eso. Mi mentalidad es la misma que en los últimos cinco años.

¿Ascenso a Primera esta temporada?

Hay que ir partidos a partido. Es mejor. No mirar la tabla y sumar victorias y puntos y ya veremos qué objetivo nos podemos plantear al final de temporada.