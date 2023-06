El Valencia CF tiene nuevo patrocinador principal

La parte frontal de la camiseta del Valencia CF no lucirá en blanco cuando comience la temporada. La entidad de Mestalla ha cerrado el acuerdo con la empresa alicantina TM Grupo Inmobiliario para que esta sea su main sponsor las dos próximas temporadas . La cantidad económica no ha trascendido, pero según ha podido saber COPE será ascendente, fijo más variable en función de objetivos deportivos y se incrementará el segundo año, existiendo también la posibilidad de liberar el contrato por ambas partes antes del comienzo de la 24/25. Con esta operación, el departamento de marketing del club consigue aliviar, uno de los problemas que se había generado a raíz de la ruptura del contrato con Cazoo. Y es que, a pesar de tener contrato en vigor, la empresa británica decidió romper su vínculo con todos sus clientes europeos, afectando directamente al Valencia CF, con quien tenía firmado dos campañas más. Tal y como desvelamos en COPE, la entidad de Mestalla logró (a diferencia del resto de clubes a los que también patrocinaba en España) que Cazoo abonase un millón de euros por la próxima temporada, a pesar de ya no ser su patrocinador oficial. Con la firma de este acuerdo el primer equipo, la Academia y el equipo femenino lucirán su marca en las equipaciones.

TM Grupo Inmobiliario es una empresa familiar alicantina especializada en la construcción y promoción inmobiliaria de viviendas de segunda residencia en el arco del mediterráneo, con más de 20.000 viviendas entregadas desde sus inicios, y con presencia en el Caribe Mexicano.

La historia de TM Grupo Inmobiliario comienza en 1969 como una empresa familiar fundada por José Luis Serna. El resultado se traduce en 53 años de trayectoria empresarial innovando y creciendo. La empresa valenciana, de hecho, está entre las diez promotoras de España con mayor facturación en 2022. Se trata de un holding referente en el sector del turismo. Además, la compañía, tal y como explica en su página web, apuesta por la diversificación y abarca otras líneas de negocio como la división de gestión y operación hotelera en Riviera Maya (México).

Para la empresa de la Comunitat Valenciana TM Grupo Inmobiliario no será nada nuevo su presencia en la camiseta de un equipo de fútbol, ya que en las últimas siete temporadas fue el patrocinador oficial del Elche CF. También estuvo vinculado al Orihuela CF o al Hércules CF. Además, su relación con el deporte no queda aquí: son patrocinadores del TM Benidorm de balonmano y de una promesa del tenis valenciano y nacional: Charo Esquiva. Es campeona absoluta de la ComunidadValenciana en 2023 y número 1 del ranking español sub-15.

