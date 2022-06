El Valencia quiere retomar la negociación con Gayà

Gattuso y Peter Lim diseñaron juntos en Singapur, la hoja de ruta en el proyecto deportivo. El preparador italiano aceptó que el club tendrá que vender jugadores importantes. Guedes y Soler son los nombres propios. También Diakhaby, Cillesen, Maxi… pero el mercado apunta al atacante portugués y el centrocampista valenciano. Hay que vender, liberar Fair Play y, si es posible, llenar la caja para poder reforzar la plantilla. Difícil reto, sin duda. Pero de la ecuación se sale José LuisGayà. No quiere esto decir que vaya a renovar. O que el Valencia no lo tenga en venta. Si llegara una oferta irrechazable, no habría duda. Eso sí, con el beneplácito del jugador que no está dispuesto a marcharse a cualquier equipo. Esto es así, pero el planteamiento inicial es intentar que Gayà siga liderando el proyecto deportivo del Valencia de los próximos años. Esa es la intención del club y algo en lo que también ha puesto su especial empeño, el nuevo director general interino, Sean Bai.

El capitán sufre por la situación del equipoDiario AS





En este sentido, la información que avanzó Deportes COPE Valencia es la voluntad del club de retomar las negociaciones con el capitán para intentar llegar a un acuerdo en la renovación del lateral de Pedreguer. La situación estaba en punto muerto. Encallada desde que el pasado mes de enero tuvieron la última reunión cara a cara para hablar del asunto. Desde entonces, conversaciones telefónicas constantes, buenas intenciones, pero nada más, poco se ha avanzado. Primero fue la excusa de la Final de Copa en La Cartuja, luego los audios, los líos, la salida de Murthy, la salida de Bordalás, la llegada de un nuevo técnico. Nada ayudaba a encontrar el momento de volver a sentarse. Ahora parece que lo van a hacer. Esa es, al menos, la voluntad que desliza el club para los próximos días.

Gayà tuvo una oferta, desvelada en noviembre por COPE, para las próximas cinco temporadas. El club está dispuesto a situar al capitán en el escalafón más alto de los salarios del vestuario. Muy lejos de lo que el lateral podría ganar y ha rechazado de otros clubes. Pero la voluntad del jugador, siempre ha sido la de continuar en el Valencia CF, a pesar de que no es ajeno al sufrimiento que supone la desamortización deportiva del equipo, temporada tras temporada. Pero el valencianismo de Gayà siempre resurge. Dudas ha habido. Seguramente las siga habiendo en el futbolista. Pero en ningún momento, ni en el peor, que los ha habido en las últimas temporadas, ha llegado a tener decidida su salida del club.

No ha sido una temporada fácil para GayàAgencia EFE





Los márgenes económicos entre lo que uno ofrece y el otro pide, no son insalvables. Eso sí, el Valencia está obligado a hacer un esfuerzo para compensar la voluntad del capitán de seguir liderando el barco, en tiempos de penuria. Económica y deportiva.