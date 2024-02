El Valencia CF pierde un partido que salió a empatar

La UD Las Palmas venció al Valencia por 2-0 gracias a dos goles en el tramo final, del defensa Álex Suárez en el minuto 89, en un remate tras un centro de Marc Cardona desde la izquierda, y del propio delantero catalán, en el tiempo de prolongación, que permiten soñar a los amarillos con los puestos europeos, ya con la permanencia virtualmente lograda.



Los dos postreros tantos resolvieron un choque muy igualado, que no tuvo demasiadas ocasiones de gol, aunque los amarillos mejoraron en la segunda parte y poco a poco fueron erosionando al conjunto valenciano, hasta lograr el premio de los tres puntos casi en el último suspiro.



El primer tiempo fue muy equilibrado, en un partido de espacios reducidos, buenas intenciones en ambas propuestas, antagónicas en todo caso, con muchos duelos y escasas ocasiones, básicamente con disparos lejanos y sin puntería.

Cenk repitió titularidadLFP





Las Palmas no pudo sacar rédito a su habitual táctica de atraer primero para empezar a combinar después con precisión y velocidad, mientras que el Valencia tampoco sorprendió con su fútbol más directo. Javi Muñoz lo intentó con un disparo raso que detuvo sin problemas Mamardashvili en el tramo inicial del choque.



El Valencia, sabedor de la defensa adelantada de Las Palmas y la de su guardameta, Álvaro Valles, quiso enviar un aviso a navegantes con un disparo de Pepelu desde su propio campo, en el minuto 16, que no encontró portería.



Un cabezazo de Mosquera que se marchó desviado en el minuto 43 tras el saque de una falta fue quizá la opción más cercana al gol de un Valencia que no pasó apuros en la primera parte, con un buen trabajo defensivo, pero que tampoco amenazó demasiado a su rival.



Tras el descanso le costó más al conjunto del 'Pipo' Baraja ante una UD Las Palmas que llevó más el peso del partido, pero sin precisión para encontrar el pase definitivo.

Hugo Duro estuvo muy solo en el ataqueVCF





Debutó Peter Federico con un Valencia que atravesaba por su peor momento del encuentro, dando la sensación de haber perdido el control que hasta entonces había tenido del mismo, con llegadas peligrosas de Munir y Sandro para los locales.



Los posteriores cambios dieron algo de aire a los de Baraja, y uno de los incorporados, Jesús Vázquez, tuvo dos buenas ocasiones, con remate de volea fuera a centro de Foulquier en el minuto 76, y segundos después en un intento de pase a Peter que desvió Mika Mármol y que obligó a Valles a realizar una parada de reflejos.



La entrada de Moleiro dio aire fresco a Las Palmas, que resolvió el choque en el tramo final: Álex Suárez fue con todo a un centro de Marc Cardona desde la izquierda y abrió el marcador de cabeza, con su primer gol en la máxima categoría del fútbol español.



En el tiempo de prolongación, Marc Cardona volvió a ser protagonista al interponerse entre un defensa y el portero para que le golpeara el balón y llevarlo al fondo de la red, un gol que además permite a Las Palmas superar la diferencia particular con el Valencia en esta insospechada lucha por la zona continental.

Pepelu volvió a ser el más regular del equipoLFP





Ficha técnica:



2. Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Saúl Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Javi Muñoz (Fabio, min. 90+3), Perrone (Loiodice, min. 80), Kirian; Marvin Park (Julián Araujo, min. 90+2), Munir (Marc Cardona, min. 83) y Sandro (Moleiro, min. 80).



0. Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Cenk, Gayà; Pepelu, Guillamón; Fran Pérez (Canós, min. 74), Amallah (Peter, min. 67), Javi Guerra (Jesús Vázquez, min. 74); y Hugo Duro (Marí, min. 86).



Goles: 1-0, min. 89: Álex Suárez. 2-0, min. 90+5: Marc Cardona.



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité de las Islas Baleares). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Mika Mármol (min. 48) y Marc Cardona (90+6)