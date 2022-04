El Valencia se enfrenta al Rayo con un ojo en La Cartuja

Hasta Bordalás lo reconoció ayer en la previa del partido. Es imposible aislarse de la final de Sevilla. Está en la calle y está en el vestuario. Lo asume el técnico, pero eso no quiere decir que vaya a rebajar el grado de exigencia hacia sus futbolistas. La única premias es no arriesgar con jugadores que anden con alguna molestia física, el resto, lo advierte: “o vamos con el 100% a Vallecas, o no podemos pensar en perseguir estar entre los mejores al final de la Liga”. Y es que la competición doméstica le ofrece una doble oportunidad al Valencia de regresar a Europa tres años después. Está complicado, pero todo pasa por seguir sumando y la primera final para ello se juega esta noche ante el Rayo.

Por aquello de no arriesgar, se han quedado fuera de la convocatoria esta mañana, Bryan Gil, con un fuerte golpe en la región lumbar, Toni Lato, que cumple su tercera semana de baja tras la lesión en los isquiotibiales y Maxi Gómez, baja por un fuerte golpe en el pie izquierdo en el último choque ante el Cádiz. Del uruguayo preocupa que el traumatismo se produjo en el quinto metatarsiano, la misma lesión por la que tuvo que pasar en marzo de 2020 por el quirófano. Hay que recordar que Diakhaby se pierde el partido por sanción tras su tontería ante el equipo gaditano.

Bryan no viaja por precauciónVCF

En el apartado positivo, se ha recuperado milagrosamente Dimitri Foulquier. Desde el club se han pasado ocultando toda la semana pasada el diagnóstico sobre la dolencia del lateral de Guadalupe, tras las pruebas médicas que se le realizaron el lunes tras el choque de Mestalla. La zona afectada estaba cercana al pubis, concretamente en el obturador y eso hacía pensar que podría dificultar su pronta recuperación, aunque la información que manejábamos es que llegaría sin problemas a la final ante el Betis. Pero la semana con los fisios ha servido para obrar el milagro y Foulquier se ha subido esta mañana al avión, rumbo a la capital de España. También entran en la lista, Marcos André, baja el último partido por molestias en la espalda y Koba Koindredi que llevaba varias semanas fuera por una lesión muscular.

Bordalás decide si los riesgos los traslada al césped en su planteamiento con el equipo titular. Hombres como Gayà, Alderete, Thierry o Paulista, han estado con problemas y la decisión es complicada pensando en La Cartuja. Otros como Soler o Guillamón, acumulan muchos minutos en sus piernas y hay que ir con cuidado en la distribución de los minutos.

El vestuario aparca la Copa para centrarse en el RayoVCF

El Valencia tiene en su calendario tres partidos antes de la final. Jugará esta noche en Vallecas, el sábado santo en Mestalla ante Osasuna y visitará La Cerámica en el derbi ante el Villarreal tan sólo cinco días antes de la cita copera en Sevilla.

En cuanto al choque ante los de Andoni Iraola, el Valencia visita un campo nada propicio. La última victoria liguera en Vallecas data de la temporada 2012/2013 con un contundente 0-4 con doblete de Soldado y los goles de Guardado y Nelson Valdez. El último enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio vallecano fue en la temporada 2018/2019 con 2-0 a favor del equipo franjirrojo.