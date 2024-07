El Valencia CF y Dani Gómez vuelven a intentarlo

El Valencia CF, sin ser su prioridad, tiene en su hoja de ruta la incorporación de un delantero que acompañe a Hugo Duro y Rafa Mir y ante la posibilidad de que Alberto Marí se marche cedido. Y en ese escenario, que económicamente le encajaría al club de Mestalla, aparece por segundo verano seguido el levantinista Dani Gómez, según ha podido confirmar Deportes COPE Valencia. El delantero tiene un año más de contrato con el Levante UD, que quiere resolver su salida cuanto antes para liberarse de una de las fichas más altas del equipo.

Dani Gómez, que no jugó en el amistoso del pasado sábado pero este miércoles se entrenó en Buñol, tiene varias opciones encima de la mesa de Segunda División. Uno de los más interesados es el Elche CF, que estaría dispuesto a pagar una pequeña cantidad de traspaso al Levante UD pero que todavía no alcanza las pretensiones económicas del futbolista. El club que dirige Pepe Danvila querría cerrar ya su salida, pero el jugador todavía no ha dado el paso definitivo.

Y ahí, en esa espera, es cuando aparece la opción del Valencia CF. El club che cubriría sin problemas el salario del futbolista, incluso el que tenía en Primera División con el Levante UD. Dani Gómez, además, cuenta con el visto bueno de Rubén Baraja, con quien coincidió en el CD Tenerife en la temporada 19-20, con 9 goles en 38 partidos, y además comparte representante con el entrenador del Valencia CF.

El Valencia CF, como desveló en su día COPE, ya intentó el fichaje de Dani Gómez en verano de 2023. En los últimos días de mercado el club che llamó al Levante UD, pero el club granota pidió casii 2 millones de euros por el futbolista. El Valencia CF acabó por fichar al ucraniano Roman Yaremchuk, cedido por el Brujas belga.

Su marcha supondría el punto final a una etapa en el Levante UD con algunas polémicas con el Ciutat de València. La comunión con la afición granota no ha sido la mejor y eso ha causado que sus gestos no hayan calado de la mejor manera en la grada del Ciutat. El delantero madrileño busca ahora una nueva oportunidad, después de que su cesión al Espanyol en el curso 22-23 en Primera División no fuese del todo fructífera. La pasada campaña anotó 5 goles y dio una asistencia como azulgrana en Segunda.