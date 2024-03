El Valencia CF condena los insultos racistas a Peter Federico, obligado a capar sus redes

Peter Federico, jugador del Valencia CF, ha tenido que bloquear los comentarios en sus redes sociales por los insultos, algunos de ellos de índole racista, que ha recibido en las últimas horas. El futbolista cedido por el Real Madrid fue protagonista en el tramo final de partido porque pudo marcar el gol de la victoria che ante el que tiene la propiedad de sus derechos futbolísticos.

"No serás bienvenido nunca más", "rata", "pesetero" son algunos de los comentarios de cuentas con signos distintivos de aficionados del club blanco que el futbolista ha recibido desde el caliente partido de ayer, en el que Vinicius aprovechó para reivindicar la lucha contra el racismo tras su primer gol en Mestalla. Los insultos más graves contra Peter han venido, precisamente, con un fuerte cariz racista: "No muerdas la mano que te dio de comer, cabeza de nido, en patera te tenías que haber ido" o "Si no llega a ser por el Madrid estabas repartiendo comida en Uber", rezaba alguno de ellos. En esa situación, el jugador se ha visto obligado a capar los comentarios en su cuenta de Instagram.

A raíz de esto, el Valencia CF, que tiene una opción de compra de 2 millones de euros por el 50% del jugador, ha salido al quite para defender a Peter: "El Valencia CF reitera su compromiso en la lucha contra la discriminación en cualquiera de sus formas. Son totalmente inadmisibles algunos comentarios fomentando el odio que está recibiendo nuestro jugador Peter Federico. Por un fútbol y una sociedad libre de discriminación y violencia". Un mensaje incluido en la campaña 'Zero Discrimination- VCF World' que ha promovido desde hace tiempo la entidad de Mestalla.