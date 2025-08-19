El Valencia CF traspasa al Inter al delantero juvenil Amadou Konteh

El Valencia CF traspasa al delantero de su cantera Amadou Konteh al Inter de Milan, como avanzamos en COPE el pasado 8 de agosto. Se trata de un jugador de la generación 2009 que terminó su etapa cadete la pasada temporada y da el salto a categoría juvenil. Es una operación por la que se lleva negociando muchos meses. El delantero decidió no renovar su contrato y el Valencia CF consideró en enero que no volviera a jugar en toda la temporada. Como es habitual antes de firmar la ficha profesional, cuestión que suele llevarse a cabo al cumplir los 16 años, el canterano podría haberse marchado gratis dejando únicamente en la caja de los de Mestalla los derechos de formación. Sin embargo, el Inter de Milan no estaba dispuesto a hacer la operación sin llegar antes a un acuerdo con el Valencia CF y Amadou ha firmado finalmente la ficha profesional para que los che puedan recibir un dinero por el traspaso. Era la voluntad también del jugador.

En concreto hablamos de 150.000 euros, además de un porcentaje de una futura venta que se guarda el Valencia CF y unos bonus altos a futuro vinculados al filial y al primer equipo. La voluntad de la Academia VCF era renovar al futbolista, y así lo ha intentado, pero finalmente ha ingresado dinero por un canterano que tenía intención de continuar su formación en el Inter de Milan, que le ha planteado un proyecto que entiende más atractivo hacia la élite. Amadou Konteh llegó a la cantera che ahora hace tres veranos procedente del Real Zaragoza. En su primera temporada hizo 12 goles en Liga Autonómica Infantil, mientras que en la 2023-2024 convirtió 16 tantos en 34 partidos. Esta pasada campaña hizo diez goles en los 14 encuentros de liga que disputó antes del mes de enero. Pese a la duración de las negociaciones, el Inter de Milan no ha tenido nunca dudas de que quería llevarse sí o sí al delantero. Una oportunidad también de mercado dada su situación contractual por la edad. Un ariete de casi 1’90 metros de altura, potente y con una gran zancada que buscará triunfar en el fútbol italiano en la cantera del subcampeón de Champions del pasado curso.

RRSS La oficialidad de su fichaje por el Inter

Una generación, la de 2009 del Valencia CF, plagada de grandes talentos. Marc Martínez, uno de los jugadores diferenciales de Paterna, ya sabe lo que es entrenar a las órdenes de Corberán. De hecho marcó en el entrenamiento. Hugo Giner e Iker Herrera han sido citados hoy con la Sub-17. Tanto el nombrado Marc, como Jerry saben lo que es ir también con España. Santi del Río, el tapado de esta camada, es internacional con Canadá y tiene opciones de ser convocado para el Mundial que se disputa en los próximos meses. En punta está Ismail El Aoud, que fue campeón de la Copa de África Sub-17 con Marruecos. Todos ellos estuvieron con Juvenil A en el COTIF en julio y están señalados en rojo por su talento. Otros como Adrià Sales, Héctor Fernández, Isaac Sunyer, Hugo Romero, Alcover, Ferri o Raúl Gómez serán la base del Juvenil B de Euge Ribera este curso. El que se marchó fue el guardameta Diego Piqueras rumbo al Atlético de Madrid, como contamos en COPE. Una generación de la que hemos hablado (y hablaremos) mucho en esta casa.