El Valencia CF rechaza la segunda oferta del Feyenoord por Yarek pero no se cierra a su venta

El Valencia CF ha rechazado la segunda oferta del Feyenoord por Yarek Gasiorowski. Si la primera propuesta fue de algo más de cinco millones de euros, la que se ha declinado en las últimas horas se movía en la horquilla de los 7-8. Una cifra que el club de Mestalla considera insuficiente, pero no se cierra a poder traspasar a uno de los jugadores más prometedores de los salidos de su cantera en los últimos años. Como en todas las decisiones deportivas, la palabra de Corberán es clave en una situación que puede acabar resolviéndose de madura.

Lo cierto es que todos en Paterna saben desde hace años del potencial de Yarek. En Paterna y en el fútbol europeo. Sin ir más lejos, se declinaron varias ofertas del Salzburgo cuando solo era juvenil de primer año y siempre han tentado al futbolista grandes equipos del panorama continental. Como desvelamos en COPE, el Valencia CF rechazó una oferta de un equipo Champions el último día de mercado de verano por él, igual que clubes como el Leipzig o el PSV tuvieron una intención muy potente de ficharlo en invierno. El Valencia CF, como Corona confirmó en sala de prensa, se negó a aceptar las propuestas que llegaban. Ahora, la situación parece distinta por parte del club.

El escenario de Yarek, cuyo sueño ha sido siempre triunfar en Mestalla, ha ido a peor desde enero. De febrero a final de curso solo disputó un total de seis minutos en quince partidos. Una situación a la que debe ponerse solución con un jugador joven. El futbolista a sus 20 años quiere y sabe que necesitar jugar. No puede afrontar otro año así. El que toma las decisiones sobre alinearlo o no es Corberán y no ha demostrado que quiera contar con él. Tampoco le ha trasladado cariño de puertas para adentro como sí ha podido hacer con otros futbolistas. Ahora bien, hay dos condicionantes. El primero el del club, que sabe del potencial de Yarek. No quiere venderlo por debajo de los 12 millones de euros y pretende no perder el control sobre el futbolista. Quizás en algo menos podría cerrarse, pero debe evidenciarse un buen beneficio a futuro para el Valencia CF. La otra variante es Corberán, que a 24 de junio no sabe qué va a pasar con sus centrales y duda en si darle salida en forma de traspaso o hacerlo a préstamo.

RRSS Yarek trabajando durante el verano

El central, mientras tanto, no ha parado de hacer trabajo extra todo este tiempo, como ya os contamos en COPE, para tratar de seguir creciendo en el plano físico y ganar masa muscular. Tampoco ha parado en verano, con tal de llegar fino al comienzo de la pretemporada con el Valencia CF, el club de su vida. El tiempo y los intereses de los clubes, que habrá más, determinarán el futuro del zaguero de Polinyà de Xúquer.