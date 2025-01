El Leipzig, convencido de apretar por Yarek

El futuro de Yarek en el Valencia CF más allá del mes de enero es una incógnita. Muchos han sido los equipos que en los últimos años han querido ficharlo, pero el club se ha cerrado en banda. En las últimas semanas ha aparecido con mucha fuerza el Leipzig, equipo Champions del grupo Red Bull, que ya intentó llevárselo al Salzburgo cuando era juvenil. Este no es un interés más. Va con mucha fuerza. Los alemanes están convencidos de que pueden llevarse al central antes de que termine el mercado de invierno. A esta hora, el Valencia CF dice no haber recibido oferta ninguna por el futbolista y no tiene intención de dar salida a ningún jugador importante. El Leipzig, sin embargo, está muy vivo y dependerá también de cómo evolucione su mercado. Sobre todo el capítulo de salidas.

Como desvelamos en COPE, el contrato de Yarek se amplió de forma automática hasta 2027 tras disputar 20 partidos oficiales con el Valencia CF. Estaba previsto que el acto de oficialidad se produjera la segunda semana de enero, pero se ha aplazado varias veces y todavía no se ha dado. En esas ha aparecido con mucha fuerza el Leipzig, que ofrece un contrato muy importante al jugador y un proyecto Champions para poder consagrarse en la élite. Es uno de los clubes grandes de la Bundesliga las últimas temporadas. Pese a la postura actual del Valencia CF, el Leipzig no se va a rendir y está convencido que puede llevarse al futbolista. Con la ampliación contractual, su cláusula creció de 45 a 60 millones de euros, como desveló esta casa. Aunque las cláusulas con Meriton al frente han sido papel mojado. El objetivo del jugador ha sido siempre triunfar en el Valencia CF, el club de su vida, y así lo ha manifestado varias veces en COPE: "Sueño con jugar la Champions con el Valencia". Ahora se abre la vía de jugar la Champions, pero en este caso con el club alemán. Ya contamos en COPE el pasado 31 de agosto que el club desestimó una oferta de un equipo de Liga de Campeones por el central.

COPE contó hace ya unos meses que las posturas iniciales para la renovación de Yarek estaban alejadas. No había prisa por esa extensión automática del contrato y ninguna de las dos partes satisfacían los deseos de la otra parte de inicio. El entorno del central, el mismo que el de Mosquera, pedía unas condiciones similares a la cláusula de salida que solicitaba por el alicantino.

El nombre del Leipzig como posible futuro destino de Yarek, contado por MARCA, aparece cuando apunta al once titular en el partido del próximo domingo ante el FC Barcelona. La baja de Mosquera por cinco amarillas abre la puerta de par en par a que el de Polinyà de Xúquer sea el acompañante de César Tárrega en el eje de la defensa.

Yarek ha sido siempre un futbolista con cartel de futura estrella en categorías inferiores. El Salzburgo hizo varias ofertas de 5 millones de euros por él cuando todavía era juvenil. Peter Lim dijo no, entendiendo que su valor iba a ser muy superior con el paso de los años.