El Valencia CF oficializa la renovación de Diego López hasta 2029

El Valencia CF ha anunciado este lunes la renovación del extremo asturiano Diego López, que amplía su vinculación con el club valencianista por cuatro temporadas, hasta el año 2029, tal y como contamos en Deportes COPE Valencia.

A sus 23 años, Diego López (Turón, 2002) ha vestido la camiseta del Valencia CF en 92 partidos desde que debutó en enero de 2022, en los que ha repartido 13 asistencias y ha anotado 17 goles, el más reciente de ellos en el partido de la primera jornada de la presente campaña frente a la Real Sociedad en Mestalla.

El futbolista llegó en 2021 a Paterna para jugar en el Valencia Mestalla y fue el 29 de agosto de 2022 cuando se estrenó con el primer equipo en LaLiga en el encuentro frente al Atlético de Madrid.

Diego López también es internacional con la selección española sub-21, con la que este verano disputó el Europeo de la categoría y en 2024 logró la medalla de oro con la selección olímpica en los Juegos de París.

En el comunicado, el club catalogó la renovación como “un paso clave para el crecimiento deportivo del equipo en los próximos años”. “El Valencia garantiza la continuidad de un jugador con una gran influencia en el terreno de juego y que desde su irrupción en el primer equipo en enero de 2022 se ha ganado el respeto y el cariño de todo el valencianismo por su determinación, capacidad goleadora, carácter competitivo y habilidad para aparecer en momentos clave”, concluye el comunicado.

Diego se mostró encantado con su continuidad en Mestalla: “Estoy muy contento, muy agradecido al Club por esta renovación y ahora me toca demostrarles que no se han equivocado y voy a seguir dándolo todo como hasta ahora. Siempre lo he dicho, que como aquí dudo que vaya a estar en ningún sitio. El Club es increíble, la gente, la ciudad, he caído de pie desde que llegué aquí. Tuve cero dudas en seguir aquí porque me siento muy feliz. Al Club siempre hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho para que esté aquí, he querido estarlo y el Club siempre ha confiado en mí desde que subí. Es mi quinta temporada y espero estar muchas más. Valencia es algo muy especial para mí por todo lo que es este Club y su gente. La llevo en mi corazón”.