Buba, en COPE: "Pensaba que me quedaría un año más en el Levante"

Buba Sangaré se convirtió el pasado diciembre en el jugador más joven de la historia en debutar con el Levante y sin duda fue una de las sensaciones de la temporada. Con 16 años y unos meses, acaba de fichar por la Roma para las cinco próximas temporadas, dejando algo más de un millón de euros en las arcas del Levante UD.

P: ¿Qué tal llevas el verano?

R: Muy bien, desconectando un poco.

P: ¿Te han dejado con el trasiego del fichaje? ¿Cómo lo has vivido?

R: Pensaba que lo iba a vivir con más nervios, pero he estado bastante tranquilo, la verdad.

P: ¿Cuándo te pusiste más nervioso, cuando te dijeron que ibas a fichar por la Roma o cuando te dijeron "sal, que vas a debutar en segunda división?

R: Buf, pregunta complicada (risas).

P: Te llamó De Rossi. Tú eres muy joven, ¿sabes el pedazo de futbolista que era?

R: Sí, sí. Sabía quién era. Al principio no me creía mucho que me estuviera llamando él, pensaba que me estaban gastando una broma. Me dijo que la Roma estaba interesada en mí y eso.

P: ¿Qué supone para ti? Responsabilidad, motivación...

R: Es una locura.

P: Te vas a Italia, ¿dónde vas a vivir?

R: En la residencia de la Roma.

P: ¿Estarás en dinámica de primer equipo?

R: Sí, hago la pretemporada con el primer equipo.

P: Fuiste a Roma a pasar la revisión médica, ¿cómo fueron las primeras horas en la ciudad?

R: Llegué la noche de antes y a la mañana siguiente tenía que pasar las pruebas médicas. Las hice y salió todo bien.

P: ¿Qué es lo que más te sorprendió?

R: Era todo muy grande. La ciudad deportiva era inmensa, no me dio tiempo a verla entera (risas).

P: ¿Cómo fue ese momento que sale en el vídeo de la Roma en el que coges una camiseta de Tomassi, que fue una institución en la Roma y jugó un año en el Levante?

R: Fue un momento muy bueno, porque estás cogiendo la camiseta de un jugador histórico.

P: Te hacen ponerte unos guantes para coger la camiseta, ¿por qué?

R: Son camisetas históricas del club y cada vez que quieras cogerla tienes que ponerte unos guantes. Son camisetas muy valiosas.

Buba Sangaré, con las inferiores de la Selección Española





P: El Levante para ti lo ha sido todo, ¿no?

R: Sí. Lo ha sido todo. Llegué desde pequeño. Yo estaba en Elche viviendo con mis padres y me ficharon en Alevín 'A', tenía once años y me fui a vivir a la residencia. Desde ese momento me han inculcado muchos valores, he tenido que trabajar mucho, mucho sacrificio. Gracias al Levante estoy aquí ahora mismo.

P: La gente dirá "madre mía, a la Roma", pero solo tú sabes lo que es un invierno en la residencia de Buñol lejos de casa.

R: Al principio fue cuando más me costó. Era muy pequeño y no era consciente de todo.

P: Tu debut fue en diciembre y en enero ya empiezan los rumores, ¿te veías jugando fuera del Levante?

R: Yo pensaba en todo momento en el Levante. Pensaba que esta temporada iba a continuar en el Levante, la verdad.

P: Ahora supongo que verás cada finde la liga española, viendo a tu equipo y soñando con que el Levante suba a primera otra vez, ¿no?

R: Sueño con que el Levante suba a primera división. Estoy convencido de que va a subir a Primera.

P: Si tuvieras que llevarte a un amigo de tu paso por el Levante, ¿a quién te llevarías?

R: Con Paco Cortés he tenido mucha química. Está haciendo magia con el primer equipo ya (risas).

P: ¿Cuándo empiezas la pretemporada?

R: Empiezo el día 6. Dentro de nada.

P: ¿A quién tienes más ganas de ver, que te toque al lado en el vestuario?

R: Ojalá con Dybala, la verdad. Tiene mucha magia (risas).