Elvin Josué Canales y Jaël Bestué lideran el atletismo catalán en Torun

El atletismo catalán vuelve a demostrar su peso específico en el panorama español e internacional con una representación de calidad dentro de la selección española que competirá en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2026, que se celebrará en Torun, Polonia, del 20 al 22 de marzo.

La lista definitiva, anunciada hoy por el seleccionador español José Peiró, confirmó la esperada presencia de figuras importantes del atletismo catalán como Elvin Josué Canales o Jaël Bestué, dentro de un equipo reducido de efectivos pero que no renuncia a obtener un buen número de finalistas.

Elvin Josué Canales llega al mundial de pista corta con el objetivo de tomarse la revancha de lo acontecido en el último Campeonato de España en Valencia. En el Luis Puig Canales se quedó fuera de la final del 800, hecho que ha obligado al seleccionador a mantener una charla con el corredor con el fin de levantarle la moral de cara a la cita de Polonia. Canales podría ser perfectamente escudero de Mohammed Attaoui, uno de los "gallitos" en la prueba del 800.

Por su parte Jaël Bestué se toma la cita mundialista como un reto. La velocista barcelonesa sigue siendo uno de los referentes de la velocidad nacional. Siendo una especialista en el 200 la participación de Bestué en Torun será en la prueba de los 60 metros, una distancia poco habitual para la velocista pero en la que puede defenderse con tranquilidad habida cuenta las marcas de la temporada. Tras una gran actuación en el Campeonato de España, llega a Torun con el objetivo de colarse entre las mejores del mundo en una de las pruebas más explosivas del programa.

Además de Bestué y Canales destaca la presencia en el seleccionado español del medio fondista Carlos Sáez. Sáez es ya uno de los nombres a tener en cuenta en la distancia del 1500 justo en un momento en el que la presencia de figuras como Adrián Ben o Mariano García dan nivel y competitividad a una prueba siempre dura y de atractivo para el espectador como el "milqui".

La selección española, liderada por figuras como Mohamed Attaoui o Quique Llopis, viaja a Polonia con un equipo equilibrado donde la aportación catalana es un reflejo de lo acontecido en el Campeonato de España donde la participación catalana se saldó con el segundo puesto por puntuación tan solo por detrás de la Comunidad de Madrid.