El Valencia CF de Bordalás, echa a rodar

Vuelta al trabajo. El Valencia CF se ha dado cita este miércoles 7 de julio a partir de las 08:30 horas en la Ciudad Deportiva de Paterna para realizar las analíticas y test de detección de coronavirus pertinentes, para la puesta en marcha de la pretemporada 2021-22.

A excepción de los internacionales Gayà, Kang In, Maxi Gómez, Soler y Wass, que se incorporarán más tarde debido a los compromisos con sus respectivas selecciones, la plantilla del primer equipo al completo ha ido llegando de manera escalonada a las instalaciones valencianistas a lo largo de la mañana. Junto a ellos, los once jugadores de la Academia VCF que trabajarán a las órdenes de José Bordalás durante las próximas semanas: Vicente Esquerdo, Guillem Molina, Koba Koindredi, Jesús Vázquez, Fran Pérez, Hugo González, José David Menargues, Giorgi Mamardashvili, Pablo Gozálbez, Diego López y Alberto Marí.

Lato vuelve con ganas de más minutosVCF

Como cada inicio de pretemporada, llama la atención la presencia de los jugadores cedidos que regresan a la disciplina valencianista. Es el caso de Rubén Sobrino, cedido en el Cádiz y de Jorge Saenz, cedido en el Celta de Vigo.

La otra noticia de la mañana es la ausencia de caras nuevas. El Valencia no ha estrenado el mercado, ni en salidas, ni en llegadas. Tan sólo, los jugadores que acaban contrato, Mangala y Gameiro, y los tres futbolistas que acababan cesión, Cutrone, Ferro y Oliva. 674 días lleva el conjunto de Mestalla sin incorporar a un jugador en propiedad. Bordalás no pierde la confianza y sabe que el verano será largo. El club necesita abrir la puerta para ingresar antes de cerrar operaciones. Por eso, situaciones concretas como las de Omar Alderete, central paraguayo del Hertha de Berlín, o el lateral derecjo, Juan Iglesías, dos peticiones directas del técnico alicantino, no se han podido avanzar teniendo el acuerdo cerrado con el jugador, en el caso de Alderete, y la voluntad del lateral de Getafe de recalar en Mestalla a las órdenes del entrenador que le hizo debutar en Primera la temporada pasada.

Será a partir de mañana jueves cuando los jugadores empiecen con las pruebas físicas de la mano del nuevo cuerpo técnico que se prolongarán hasta el fin de semana. El lunes, el equipo pondrá rumbo al Resort Oliva Nova Golf, donde disputará el próximo día 16 el primer amistoso de la pretemporada frente al Villarreal CF.

Cillessen y Diakhaby se saludan en PaternaVCF





Quién no ha acudido esta mañana a Paterna, es el técnico valenciano Chema Sanz, en el club desde 2017 como miembro del staff técnico y que se ha desvinculado para marcharse de segundo entrenador al Sheffield que acaba de descender de la Premier League a la segunda división del fútbol inglés.