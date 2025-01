Valencia Basket recupera la energía para triturar al Ankara y volver a ganar en Europa (116-78)

Había mostrado algún síntoma de fatiga Valencia Basket, con un partido casi cada tres días en el mes de diciembre, sumado a que los rivales van aprendiendo a ponerle palos en las ruedas. Por eso el choque ante el Turk Telekom Ankara se esperaba con algo de escepticismo. Pero poco tardó el conjunto taronja en espantarlo y eso que los ocho primeros puntos visitantes llegaron en el corazón de la zona. Es uno de los temas a cuidar y a mejorar. Durmaz le hizo dos fintas de bloqueo y cortó hacia adentro para burlar la defensa de Sestina, para un 4-8 inicial. En medio, De Larrea rompió el aro con un estético mate en pleno tráfico. Larry es especial y cada día va dejando detalles que lo corroboran. El 10-10 llegó de dos triples de Ojeleye y López-Arostegui.

La segunda de Durmaz le llevó al banquillo y Can optó por Hanlan, un ex taronja y exterior, para suplirlo. 17-12 con triple de Pradilla y minuto otomano a 3:45. 20-12 con triple de Puerto en esquina. Es algo que domina el equipo, ocupar esquinas, hacer grande la pista para que la defensa no llegue. Eso es rigor, hábito forjado en un día a día meticuloso. Brimah entró al choque para desatornillar el aro con un mate u poner el más diez, 22-12, minuto 8. Durmaz volvió con ocho bajo y la amenaza de esa tercera que duró poco porque enseguida volvió al banquillo para jugar el último tiro con cinco pequeños. Le salió bien a Can porque Smith anotó un triple y dejó el cuarto en 26-21.

El quinto triple de siete intentados, este con firma de Sestina, fue el inicio de acto taronja. Con ese porcentaje, 71 por ciento, casi imposible de mantener, aún era poco el castigo para los turcos. La defensa fue generando dudas y aumentando el colchón. Puntos en pintura, cuatro de Pradilla, bailando a su defensor y también con un matazo, y un rebote ofensivo de Puerto, ya en siete puntos. Vaya felicidad del aragonés y del valenciano con Pedro Martínez. Son otros. Bueno, son los mismos, pero con confianza y misiones claras. Dieciséis arriba , 41-25, minuto 16. La dínamo funcionaba y Valencia Basket cerró la primera mitad muy fluido. Con energía. Fresco, algo que le había faltado quizás ante Venecia o Coruña. 52-34, con dominio reboteador, con buena defensa y mejor tino de tres, 7 de 14.

Mantener la tensión competitiva es lo complicado y Can debió apretar las tuercas en el vestuario. Salió más físico Ancara, basándose en Makondou, un tipo físico y duro, algo que le dio para acercarse, pero enseguida recuperó el mando Valencia Basket. Brown, el segundo máximo anotador de la competición por detrás de Jared Harper, venía de hacerle 32 a Bourg. Siete llevaba después de 26 minutos en la Fonteta. Puerto hizo un gran trabajo sobre él. Y encima De Larrea le metió un triple en la cara para un 73-51, más veintidós. Aún subió a los veintitrés con un triple de Costello, 78-55. Pero era una masacre. 87-57 con un pase de Pradilla por la espalda para que Costello, pillo siempre, hiciera volar a su defensor y alojara el balón en el aro. Pues eso, treinta arriba, con 13 de 24 en triples y 21 asistencias. 98-60 con mate de Puerto.

El más 42 fue con una bandeja de XLA sobresaliente y completísimo. 17 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias hasta este instante. La pesadilla persistía para los otomanos. El récord de puntos en Europa (111) y de la temporada (109) estaban como los pistoleros en el antiguo oeste, en caza y captura. ¿Sería el día? Pues sí, el rodillo batió el récord de 1999 ante el Arsenal, en el año de Vukovic y la final de Zaragoza.