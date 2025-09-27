Valencia Basket mide su grandeza y su ambición en un histórico Súpersábado entre Málaga y Huesca

Antes de lo que pueda pasar en la tarde del sábado, el Valencia Basket luce solidez y ambición como club teniendo a su primer equipo femenino y masculino en las respectivas semifinales de la Supercopa de España.

Las chicas de Rubén Burgos, a las 17:15h, en Huesca se miden a un sacudido Perfumerías Avenida de Salamanca, el club con masculino entorchados, ocho. Una renovación potente hace de las salmantinas una incógnita, aunque la valenciana Anna Montaña seguro que es capaz de pinchar el gen competitivo que lleva esa camiseta. “No sé cómo llegan ellas, sé que espero un gran rival, un equipo agresivo y que siempre es un placer enfrentarnos a ellas”, comentó antes de partir de viaje el técnico taronja.

Las valencianas han ganado el título en tres de sus cinco participaciones. Unos números increíbles que vuelven a colocarlas con el peso del favoritismo. "Desde el primer año del ascenso, íbamos por ahí y la gente te transmitía un favoritismo como si fuéramos un club histórico. Hemos crecido con eso y las jugadoras cuando viene a Valencia Basket ya lo saben", argumentó el de Ribarroja. Fin de semana para llenar las vitrinas.

El masculino, contra el campeón y el ambiente

Para el masculino, sábado a las 18h en el Martín Carpena de Málaga, el reto es aún mayor. En plenitud, debería ser favorito, pero entre las bajas (Montero, López-Arostegui, Badio, Sima y la eterna de Happ) y jugar contra el anfitrión la dificultad sube. Aún así, Pedro Martínez evitó las excusas. "Seguro que tenemos cinco jugadores para competir y con lo que tenemos daremos nuestro máximo. Hay pocas ganas de hablar de los que no están. Las bajas no son una excusa Nosotros hemos estado entrenando con ilusión, con ganas de hacer un buen papel. Vamos a intentar ganar y creo que vamos a ganar. Es un reto para nosotros el enfrentarnos a un gran equipo y poder compararnos con un equipo que está en una dinámica ganadora”, explicó el catalán, que ha incluido al temporero en la expedición.

El técnico está contento con su plantilla, aunque siga esperando poder trabajar con todos sanos. “Veo al equipo bien, con buena mentalidad y trabajando muy bien en el día a día. Todos están aprendiendo cosas y esa mentalidad de aprender la tiene que tener todo el equipo. Os daría el titular si dijera que no me gusta esta plantilla”, bromeó el viernes antes de viajar a Málaga, donde se buscará la segunda Supercopa de la historia del masculino. La primera fue en 2017, con Vidorreta en el banquillo.