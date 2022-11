Valencia Basket, de mal en peor

La solidez del Unicaja, que fue capaz de abrir una importante brecha en el segundo cuarto pero también de soportar la presión local en el tramo final, se llevó este domingo la victoria en la cancha de un Valencia Basket lastrado por las bajas pero sobre todo por las dudas que le han generado sus ya cinco derrotas seguidas entre la ACB y la Euroliga y que en el caso de la Liga Endesa hacen ya peligrar la Copa del Rey.

Rivero y DíazFoto: ACB Media



Arrancaron ambos equipos mejor en defensa que en ataque pero al Valencia, el control del rebote defensivo y la entrada en la pista de Jasiel Rivero y de Xabi López-Arostegui le permitió hacerse con la iniciativa pese a la falta de confianza que arrastraba tras cuatro derrotas seguidas. Aún así sacó poco rédito a la falta de puntería del Unicaja (15-14, m.10).

La presencia de Augusto Lima mejoró la agresividad malagueña en el rebote y Kalinoski le dio una opción más fiable en el tiro y las dudas locales se multiplicaron, lo mismo que algunos silbidos en la Fonteta (17-24, m.13). Recuperar a Chris Jones y a Bojan Dubljevic no fue suficiente y Will Thomas hurgó en la herida de su ex equipo (21-33, m.15).

Un tiempo muerto de Álex Mumbrú no cambió el panorama y Kalinoski elevó la renta visitante a los quince puntos (25-40, m.17). Xabi López-Arostegui sostuvo en los peores momentos a los locales, que lograron endurecer su defensa y minimizar los daños antes del descanso de la mano de los tiros libres de Chris Jones (36-45, m.20).

Dubljevic se echó al equipo local a la espalda en la reanudación y con dos triples dio sentido a la buena defensa que siguió ofreciendo el conjunto valenciano. Ibon Navarro se vio obligado a parar el partido pero el panorama no cambió, tampoco con la técnica que vio el entrenador del conjunto malagueño por protestar. Un tercer triple del montenegrino apretó al máximo el marcador (52-53, m.26).

Decepcionante Harper otra vezFoto: ACB Media



Un canastón con adicional de Darío Brizuela dio aire al conjunto andaluz y la tempranera quinta falta de López-Arosregui y una técnica a Víctor Claver por esa decisión permitió al conjunto andaluz recuperar parte de su colchón . Después fue Alberto Díaz quien superó a Jared Harper, cortó la progresión de los locales, que se volvieron a bloquear ante la adversidad y obligó a que fuera Klemen Prepelic quien subiera el balón (57-65, m.33).

El regreso de Jones y Dubljevic y la cuarta falta de Díaz, que se fue al banquillo, puso a prueba la solidez malagueña pero Tyson Carter, con tres triples casi seguidos no dejó que el equipo malagueño se pusiera nervioso, le condujo a su sexta victoria en esta ACB y dio paso a una sonora pitada de la Fonteta a los suyos.

Ficha técnica:

67 - Valencia Basket (15+21+21+10): Jones (13), Puerto (4), López-Arostegui (12) Pradilla (6), Dubljevic (14) -cinco titular- Harper (4), Claver (-), Prepelic (2), Radebaugh (5), Alexander (-), Rivero (7) y Marí (-).

83- Unicaja (14+31+16+22): Díaz (5), Carter (14), Barreiro (9), Thomas (6), Kravish (2) -cinco titular- Osetkowiski (2), Ejim (6), Kalinoski (14), Lima (7), Brizuela (7), Dedovic (2) y Perry (9).

Árbitros: García González, Manuel y Merino. Eliminaron por cinco faltas al local López-Arostegui (m.28).

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en la Fonteta ante 5.553 espectadores.