Valencia Basket no puede con un Madrid campeón y despide la Fonteta de forma agridulce

Han sido casi cuarenta años. Desde septiembre de 1987. Desde aquel primer choque ante el Salesianos hasta el 1007, el de la noche del miércoles ante el Real Madrid, en el tercero de la final de la liga ACB. Partido a partido, se ha ido forjando una pasión por un deporte como el baloncesto en color taronja. Así se demostró el miércoles, con la grada a reventar, naranja a más no poder, el ambiente precioso y un Valencia Basket con ganas de romper la historia. No pudo ser. Se confirmó la estadística, se alimentó. Nadie en las 18 ocasiones que se había puesto 2-0 en una serie final al mejor de cinco había sido capaz de remontar. Ya son 19, porque el campeón vigente no dio opción.

Miguel Ángel Polo La Fonteta ha vivido 1007 partidos oficiales del Valencia Basket masculino desde 1987

La Fonteta no pudo alargar su mística hasta el viernes. El Madrid, con su defensa sólida, con sus estrellas jugando en equipo, demostró su solidez. Tavares, con sus 5 tapones y sus cientos de intimidaciones, condicionó un choque que Valencia Basket jugó con corazón, pero sin acierto. Con un 32 por ciento en tiros de campo es muy complicado tumbar a esta versión sana y enfocada de los blancos.

Miguel Ángel Polo López-Arostegui ha sido de los mejores en los dos últimos encuentros de la final

Aún así, fiel a la mentalidad que ha querido imponer Pedro Martínez desde su vuelta, el equipo se lo dejó todo en la pista, a pesar de ir casi siempre a remolque, haciendo la goma. El primer tirón de los de Chus Mateo fue un 12-20, con un dos más uno de Bruno Fernando, que provocó el minuto de Pedro. Hubo reacción, liderada por Montero, en sus mejores minutos, y el cuarto se cerró 19-23.

Pero siempre empezaba mandón el Madrid, de hecho, otra acción con tiro adicional de Bruno le dio la primera estocada a los valencianos. 19-29. Fueron los mejores momentos. Con De Larrea nublando a Campazzo y López-Arostegui liderando al equipo, Valencia Basket se fue al descanso 40-39. Con el ánimo encendido, con la Fonteta vibrando. Y todo a pesar un pobre 34 por ciento en tiros de campo.

Miguel Ángel Polo Pedro Martínez protesta alguna de las decisiones arbitrales

A poco que se mejorase... pero no. Se empeoró mucho. El Madrid robó dos balones y anotó dos transiciones sencillas. Eso descolocó a los valencianos, que se ofuscaron, perdieron el control y entraron en barrena. Casi siete minutos sin anotar una canasta en juego, un 0-15 de parcial. Un cuarto, como el último del primer encuentro, demasiado nocivo y decisivo. Aún así se las arreglaba Valencia Basket para sostenerse. 49-60, minuto 30.

El final requería un cuarto perfecto. Pero Campazzo ya le había comido la moral a Badio, Montero ya Jones. El argentino, MVP de la Final, gestionó varias posesiones con inteligencia para servir canastas hechas a cortes inteligentes de Hezonja, Musa o Abalde. Aunque los taronja estuvieron 56-62 la defensa blanca controló cada escarceo y acabó celebrando el título de campeón de esta liga 24/25, la de la vuelta de Pedro Martínez a Valencia. La de la recuperación de la química equipo-grada, como se demostró en la despedida. La del adiós a la Fonteta. La del cambio al Roig Arena. Un año para aprender, para construir sobre él. Un año que ya no se olvidará. Subcampeones de liga ACB.