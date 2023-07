El Valencia Basket ficha al escolta Kassius Robertson

El escolta canadiense Kassius Robertson ha fichado dos temporadas por el Valencia Basket después de que el Obradoiro, que lo incluyó en la lista de jugadores sujetos a derecho de tanteo, no igualara la oferta que le había presentado el club de la Fonteta.



Robertson, que mide 190 centímetros y tiene 29 años, jugó las últimas tres campañas en el equipo gallego, con una breve paréntesis en el Reggio Emilia al inicio de la pasada temporada. Al tener pasaporte jamaicano no ocupará plaza de extranjero en la Liga Endesa en virtud del ‘acuerdo Cotonu’.



El jugador norteamericano promedió la pasada campaña diecisiete puntos en la ACB, lo que le llevó a tener la mejor media del torneo, y llegó a anotar 44 en un encuentro en la cancha del Baskonia, en la que fue la cuarta máxima anotación de este siglo en la competición española.



Con la llegada de Robertson, que jugará por primera vez en la Euroliga, el Valencia tiene pensado incorporar a otro escolta y a un ala-pívot para cerrar la plantilla con catorce jugadores.

