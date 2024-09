El Valencia Basket empieza su "Misión Eurocup" ante el Hapoel Jerusalén de Jared Harper

Samokov, una pequeña localidad búlgara a 70 kms de Sofía, es el punto de partida para la gran misión del Valencia Basket 24/25, conquistar la Eurocup y trasladarse al Roig Arena siendo equipo de Euroliga. Desde las entrañas de la Fonteta nace un mensaje de tranquilidad, de descarga de presión, pero nadie lo oculta. De hecho, la llegada de Pedro Martínez al banquillo taronja fue para limitar el riesgo a una posible decepción.

El primer rival, el Hapoel Jerusalén, que jugará en campo neutral por el conflicto bélico en el que está envuelto Israel. El Samokov Arena tiene capacidad para unos dos mil espectadores, pero prácticamente se jugará a puerta vacía. Aunque se pueden comprar entradas en las taquillas, no se espera mucha gente en las gradas. Los aficionados que volaron con el equipo desde Jerusalén y poco más. Habrá que adaptarse a ese ambiente desangelado, pero no habrá una afición caliente empujando por el conjunto israelí.

En las filas hebreas destaca un viejo conocido, Jared Harper, el pequeño y atómico escolta norteamericano que no acabó de ser regular a lo largo de sus dos temporadas en Valencia. No fue el único, fue un mal extendido. "A mí Harper me gusta, es un jugador difícil de defender, tiene muchos puntos, muy rápido, tira bien de fuera. Es pequeño, pero lo que tiene de pequeño lo tiene de rápido. Un buen jugador y es suplente en Hapoel. Es importante para Hapoel, pero hay jugadores que juegan más minutos que él, lo digo por el nivel. Seguro que como pasa con los ex, él querrá hacer un gran partido, yo le diría que yo no estaba aquí el año pasado. querrá demostrar que es un gran jugador, pero a mí no hace falta que lo haga, porque yo lo he dicho, es un gran jugador", apuntó Pedro Martínez en la previa sobre un baloncestista capaz de anotar casi diez puntos de media en diecisiete minutos durante sus 53 partidos de taronja en la Euroliga.

El israelí Yonatan Alon es el entrenador de un proyecto en el que antes fue asistente y director deportivo, función que dejó de combinar con el banquillo en marzo, para centrarse en la dirección en pista. A sus mandos, una plantilla muy reforzada y cambiada respecto a la de la 23/24. Hasta seis incorporaciones, la de Harper y cinco caras nuevas más (Justin Smith, Noam Dovrat, Yarin Hasson, Jeremy Morgan y Austin Wiley).

En el perímetro, Hapoel tiene puntos no sólo de Harper. Kenneth Smith es uno de los jugadores a controlar. No sólo ha sido capaz de liderar la liga israelí en asistencias en la 23/24, sino que anota una media de 10 puntos, además de recuperar tres balones por encuentro. En su única participación en la Eurocup, con los Giants belgas, se fue hasta los 15 puntos y 6 asistencias por partido en la 20/21. Él y el veterano Khadeen Carrington llevan la batuta del equipo y el peso en la producción ofensiva.

Otro productor de puntos es Justin Smith, uno de los nuevos. Se estrena en la Eurocup, pero viene del Hapoel Elion de hacer 16 puntos y 6 rebotes por partido. Un alero de dos metros con recursos para correr la pista y jugar también cerca de la pintura. Aprovecha su movilidad para jugar el pick and roll contra jugadores más altos. Smith supone ayuda para Chris Johnson, quien también pasa de la decena de puntos por partido y casi cuatro rebotes.

En el alero, uno de los jugadores autóctonos con más pedigrí, Yovel Zoosman. Este canterano de Maccabi de Tel Aviv, con bagaje en Euroliga con los macabeos y también en Alba de Berlín, es un gran tirador. Anota un 40 por cien de sus lanzamientos desde el arco, a pies quietos es infalible y también sabe castigar sorteando bloqueos. Zoosman y Jeremy Morgan, son los tiradores más puros.

En la pintura, mucha atención a Austin Wiley, mejor reboteador y taponador de la última liga turca con el Tofas Bursa, también en esa edición en la Champions, y misma distinción un año antes en la,liga lituana con el Neptunas Kaipleda. Un 2'11 atlético, intenso, cambiador de tiros, que impone su territorio en la zona y marca un listón alto de contactos en los partidos. Ese perfil de jugador que Valencia Basket no tiene y que se va a encontrar a lo largo de todo el curso. Así que Costello, Pradilla, Sestina y Happ tienen trabajo para dominar la pintura.

Se prevé un partido de transiciones y habrá que ver cómo Valencia Basket, sin Chris Jones y Sergio De Larrea, se adapta a tener como base puro sólo a Stefan Jovic sano. Jean Montero tendrá que asumir en la dirección. Lo que la Euocup demostró el martes es que a domicilio no hay partido sencillo. El Hapoel Tel Aviv, el gran favorito de la competición para las casas de apuestas, perdió en Badalona 78-75. Una advertencia para todos los que puedan pensar que la quinta será coser y cantar.