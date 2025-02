Valencia Basket consigue ante el duro Bourg la victoria más amarga de la EuroCup (100-98)

Cuando has hecho los deberes y tienes la visita del Barcelona a la vuelta de la esquina, no es sencillo ponerte a jugar contra un rival aguerrido y necesitado. Eso le ocurrió a los valencianos.

La primera fue un tiro a un pie contra el vidrio de De Larrea, así para empezar. Una acción de un talento descomunal. La segunda, la rutina, triple de Sestina llegando de coche escoba en ataque. Pero Bourg es un equipo físico, duro, con el acicate de necesitar ganar. Fue muy agresivo en sus penetraciones a canasta, buscando ir hacia adentro y realizó un parcial que le puso más seis, 5-11, minuto 4.

Aumentado con otra especialidad, robo y mate, con la firma de Usher, y otro rebote ofensivo con cesta. 5-15, minuto 5.

VBC Ojeleye en acción en la Fonteta

Pedro introdujo a Jones y a Jovic a manejar. Redujo un poco la distancia pero el rebote ofensivo francés seguía percutiendo en pintura. Algo que sin Brimah, lesionado, y Costello limitado en minutos costaba frenar. Pedro Martínez puso a Carot a dar descansos, un buen premio para el canterano. 18-27 para cerrar el primer acto.

El segundo mantuvo las constantes. Problemas para dominar el rebote defensivo y muchas pérdidas, diez al descanso, constantes varias canastas fáciles. Salash demostraba su calidad, con su versatilidad en el cuatro. Kikins, Ayayi y Pansa metían músculo. Volvió a mandar de trece el conjunto francés y ahí vinieron los mejores minutos locales. Del 37-50 se pasó al 50-52. Con Sestina enchufando triples, tres más, y Reuvers apareciendo con seis puntos en cortes a canasta venenosos. 50-54 y a vestuarios.

El reinicio fue un mate de Reuvers precisamente, transitando. Había corrido poco Valencia Basket y era buena señal. Correr le dio alegría y confianza. Jones puso por delante 57-56 con un triple. Una eternidad sin mandar. Otro de Jovic. Se calentaba el equipo. Y eso que ellos iban respondiendo a los golpes. ¿Hasta cuándo? Pues los galos aún cogieron otra vez un colchoncito de ocho puntos, 62-70. Lo peor fue que Panda sujetó a De Larrea de la muñeca y el vallisoletano se quejó muy amargamente de su hombro izquierdo. Preocupación porque el gesto fue feo. Con Montero en cama, Brimah tocado del tobillo y Pradilla con un golpe fuerte, un problema más. Al partido. Jones con una preciosa penetración y Ojeleye con una media vuelta elegante, cerraron el tercero 72-76.

VBC Arostegui entrando a canasta

La falta a Larry y otra dura a Jovic encorajinó a los valencianos. Cuando no te juegas nada, las motivaciones hay que buscarlas en cosas así. 78-76. Pero el Bourg siguió con el mazo. Dando, sin rogar ni pedir perdón. Duros, duros. Meterla sin contacto era imposible. Jones recibió un buen palo antes de sacarse un conejo de la chistera para poner un 84-81. Currado. El equipo ya estaba metido. Con buenos minutos de Carot. Pero Bourg seguía. 84-87, con triple de Ayayi. Otro de Jovic. No había tregua. Salash seguía demostrando muy buen nivel y Usher su determinación. Pero Jovic también se había picado y desplegaba su talento para encontrar debilidades en la defensa francesa. El partido se decidió al final. Usher se picó con López- Arostegui y eso le pasó factura, porque erró dos tiros libres a 24 segundos con 96-93. XLA, en cambio, se mantuvo frío y no perdonó en la línea. 98-93. Castañeda cogió su propio rebote y puso 98-95 a 12. Casi pierde Jones pero Pedro pidió tiempo muerto para gestionar bien los siete segundos pendientes y cerrar el triunfo. Una victoria amarga por la lesión de De Larrea que no tiene buena pinta. “Parece grave”, comentó Pedro Martínez tras el encuentro.