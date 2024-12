El Valencia Basket celebrará la Navidad de líder de la ACB después de someter con épica al Madrid (85-84)

El Real Madrid empezó la tarde con un detallazo, de la plantilla y de sus seguidores desplazados. Camisetas los de Chus Mateo con el lema de “Todos somos Valencia” y una gran pancarta con un mayúsculo Fuerza Valencia. Luego ya vino la batalla preciosa. El tamaño de los blancos era un desafío a la capacidad reboteadora taronja y no defraudaron de salida. Si Pradilla no conectaba el imán, los pequeños palmeaban para dirigir los envíos.

Un triple del maño puso el 7-4 local a los cinco minutos. Hezonja lo empató. Entraban Jovic y Campazzo al partido. Si el viernes ante Lietkabelis hubo sensación de playoff, ante el Madrid se confirmó. Sestina y Jovic, con dos triples, pusieron un 15-9. Cada canasta se sudaba. Que se lo digan a López-Arostegui que anotó el 17-9 a trompicones recibiendo por todas partes. La pelea por defender los últimos segundos, con tres tiros del Madrid, fue eso. Playoff. Cada balón, la vida. Precioso. A por el segundo acto.

Empezó con un aro precioso por el fondo de Hezonja aprovechando su superioridad ante Montero, pero enseguida respondió el dominicano anotando sin complejos sobre Ibaka una bomba. Luego Ojeleye fue a la guerra y sacó un dos más uno para poner la máxima valenciana, 22-12 minuto 12. El gorro de Pradilla a Campazzo, seguida por una vertiginosa transición rematada por Semi escenificaba lo que pasaba. Equipo contra individualidades. 24-12, más doce. Otra boina de Brimah a Garuba.

Estaba sufriendo el conjunto madridista para ver aro. Rathan-Mayes, desde el arco, rompió una sequía de casi cuatro minutos. Pero Valencia Basket mandaba desde la defensa y cuando se puso más físico el Madrid atrás, Jones se sacó dos canastones de la chistera, para dejar la distancia de seguridad en diez puntos para irnos al descanso. 40-30.

Empezó con triple de Musa el campeón de liga. Respondió Badio, aunque enseguida Tavares percutió en pintura. Que poco le buscan con lo decisivo que es. Pues sin olerlas mucho en ataque, atrás puso tres tapones seguidos, dos de ellos tremendos ante las embestidas de Ojeleye. Puro espectáculo que los blancos aprovecharon para un 0-7 de parcial que Pedro Martínez frenó con un minuto, 43-40. Entró Jovic, muy sobrio en sus anteriores rotaciones. Efecto inmediato. Pase de gol, un mate de de Costello. Después una penetración alargando el brazo ante Deck. Aire. Porque ahora costaba anotar. Con cuatro pequeños alrededor de Tavares, Mateo cambió el rumbo. De hecho se pusieron por delante por primera vez desde el 0-2 inicial con dos libres de Musa, 49-50 en el minuto 27.

Y 51-55 después de que Campazzo generara tensión en la grada. Pero Badio es valiente como él sólo y enchufó un triple de esos que vale más que tres puntos. Pero el Madrid ya estaba duro atrás. Hugo González había sido más importante de lo que dicen los números, con su trabajo sobre Montero. Seguía la batalla. Mateo, preocupado con la generación de Jones, le puso a Ndaye, con sus 2’04 e inacabable envergadura, a taparle. Acabó el cuarto con gorro de Garuba a Montero y un 56-59. Ahora mandaba la defensa blanca.

Triple visitante para empezar, Hezonja, y respuesta de Badio. Para los locales no era buena señal que Campazzo estaba fino con el taladro, entrando hasta el fondo. 61-64. Jones sacó un dos más uno para empatar y Mateo devolvió a Tavares a la pista.

La Fonteta estaba ya encendida con algunas decisiones arbitrales. Como dos acciones seguidas de Hezonja con contactos discutibles que pusieron un peligroso 64-69, redondeado por Campazzo, feliz en el alboroto. 64-71, máxima blanca, y minuto de Pedro a 6:32 del final. Sobre la bocina anotó Semi y también contra el reloj rascó Campazzo una falta enviando la bola a Tavares. 66-73. Sestina, un fino tirador en el cuerpo de un segurata, enchufó un triple. 69-73, pero el Madrid respondía. Faltaba algo más. Lo que ponía Campazzo, con ese basket callejero y genial.

Pero Valencia Basket puede fallar, pero no rendirse. Un triplazo de Semi obligó a Mateo a parar el choque a 2:59. Vaya tramo final. Electricidad de playoff en la Fonteta. Defensa y más de Jones y Montero. El dominicano le robó la cartera y Costello rompió el aro, con falta de Deck que no se señaló, 80-79, y Hezonja enchufó un triple. 80-82. Jones por línea de fondo, maravilloso. 82-82. Palmeo de Deck, 82-84 a 38 segundos. Locura. Triple de Costello a 28 segundos, 85-84. Ba-lon-ces-to. De playoff… en diciembre. Tiempo y estrategia. Se la jugó Campazzo, erró, el rebote fue nuevamente para los blancos, y Deck tampoco pudo embocar la segunda opción. Fallar, pero no rendirse… y a la Navidad de líder de la ACB. Pedro Martínez. Equipo de autor.