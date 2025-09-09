Valencia Basket, muy atento al interés del Madrid por Jordan Loyd, jugador sujeto al tanteo

Jordan Loyd está destacando en el Eurobasket con Polonia. El escolta se estrenó en la competición con 32 puntos y victoria ante Eslovenia. Después le endosó 27 a Israel y 26 a Islandia. Bajó a 18 ante Francia y su choque más discreto fue ante Bélgica con siete puntos para cerrar la fase de grupos. En octavos, ante Bosnia, volvió a salirse y a guiar a los polacos a cuartos con sus 28 puntos. Números buenísimos en un gran escaparate que han hecho que el Real Madrid quiera ficharle.

FIBA Loyd penetra a canasta durante el Eurobasket, donde juega con Polonia

El escolta norteamericano tiene contrato con el Mónaco, pero el club francés vive tiempos convulsos y algunas de sus estrellas, como Mike James o el propio Loyd quieren salir. Los blancos ya han presentado una oferta al club monegasco para llevárselo, pero aún no han contado con algo clave. Valencia Basket tiene los derechos del jugador en la Liga ACB.

Loyd jugó en la 2019/2020 en Valencia Basket y promedió 12'8 puntos en la ACB, dejando una buena impresión en la Fonteta. También disputó la Euroliga de taronja. Su trayectoria después de dejar Valencia fue siempre a ese nivel, en la máxima competición continental (Estrella Roja, Zenit de San Petesburgo, Mónaco y Maccabi de Tel Aviv), donde ha firmado 12'3 puntos de media en los 159 partidos disputados.

ACB Valencia Basket tiene los derechos de Loyd en la ACB después de su paso en la 19/20

Ahora se le presenta la oportunidad de volver a España, porque los blancos le quieren. Su pasaporte europeo, su experiencia, su rendimiento y su descontento en el principado le hacen una oportunidad de mercado. El pero, el peaje que quiera exigir Valencia Basket. Al tener los valencianos derecho de tanteo, el Madrid tiene que llegar a un acuerdo con ellos. El plazo de presentar ofertas pasó y ahora depende de una negociación entre las partes. Incluso llegado el momento, desde el Roig Arena podrían vetar la participación de Loyd en ACB.

Una tercera opción, remota, es que Valencia Basket quisiera al jugador. Es un posición cubierta ahora, pero el jugador tiene pasaporte europeo y es un escolta de un gran nivel. ¿Y si hubiera una lesión? ¿O se necesitara algún refuerzo con la temporada en marcha? Además, impedirías que el Madrid se reforzara con un gran jugador. Aún así lo más normal es que se haga caja y Loyd acabe de blanco. Habiendo pagado buyouts por Taylor, Sima o Sako entre otros, se podría compensar estos gastos con Loyd. El Madrid, dinero tiene y se ha gastado mucho este verano.