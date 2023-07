El Valencia de Baraja echa a rodar en Paterna

El Valencia CF de la temporada 23/24 ha arrancado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. La semana pasada fueron las pruebas médicas para el grueso de la plantilla y hoy han empezado el trabajo sobre el césped. El físico como protagonista para cargar pilas a justo un mes de que arranque la competición liguera en el Pizjuán ante el Sevilla. A las órdenes de Ruben Baraja el equipo ha trabajado por grupos, reforzados por siete chavales del filial que completan la nómina en esta pretemporada. Carrera continua y gimnasio para arrancar la semana de trabajo con sesiones dobles durante gran parte para esperar el que será, el primer amistoso el próximo martes 18 a puerta cerrada en el Puchades ante el Nottingham Forest.

Primer día de Pepelu con sus nuevos compañeros. Muy arropado, principalmente por Jesús Vázquez que ha hecho de cicerone al lado siempre del ex levantinista. El centrocampista de Denia pasó la revisión el pasado sábado y ha demostrado estar en plena forma en su primer día de puesta a punto.

Pepelu ya trabaja con sus compañeros en PaternaVCF





Otro que estaba de estreno, en este caso de vuelta, es Chema Sanz. El técnico valenciano se incorpora al staff, cuatro años después de haber pertenecido al equipo de Javi Gracia y luego con Voro en una de sus apariciones interinas en el banquillo valencianista.

Al mismo tiempo que la mayoría de los futbolistas madrugaban para iniciar la sesión en Paterna, otros cinco jugadores lo han hecho para pasar la revisión médica y las pruebas analíticas. Cenk, Comert, Diakhaby, Racic y Yunus disputaron partidos internacionales con sus selecciones y por eso tenían permiso para incorporarse unos días más tarde. Principalmente pendientes del regreso del extremo neoyorquino del que se está hablando mucho sobre su futuro en el club. Tal y como venimos contando en COPE, el Valencia CF tiene en el escaparate de venta al jugador al saber que es uno de los futbolistas por lo que podría ingresar un mayor traspaso. Se habla del Milan pero los italianos han puesto en pausa la negociación tras la primera oferta realizada al Valencia CF, insuficiente para el club ché. Y pendientes de movimientos en forma de oferta de algunos de los clubes de la Premier que han estado siguiendo al estadounidense. En las últimas fechas se habla de Fullham y West Ham como principales interesados en el jugador que al llegar a las pruebas esta mañana, ha sido contudente "estoy feliz aquí, me quiero quedar".

Yunus pasa la pruebas médicas en el ImedVCF





Quien no está en Paterna y tampoco se le espera, es Jorge Saenz. El central tinerfeño acaba contrato en junio de 2024. Ha completado cuatro cesiones consecutivas desde su llegada al Valencia CF (Marítimo, Celta, Mirandés y Leganés). El club tiene decidido buscarle una salida en su último año de vinculación. El Leganés puja fuerte por él, pero hay que poner dinero encima de la mesa y ese es un escollo importante a la hora de dejar salir al jugador. En sus cesiones anteriores el Valencia ha tenido que soportar gran parte de la ficha del jugador, fórmula que no quiere repetir ahora. Lo ideal sería buscar un traspaso que dejase algo de dinero, pero no sería la primera vez que el club ha tenido que dar la carta de libertad para poder buscar una solución y ahorrarse el salario.