Una gran primera parte no sirve para ganar al líder (85-92)

El Valencia Basket cayó este viernes ante el Olympiacos por 85-92 en un encuentro que dominó en la primera parte pero en el que no pudo superar el muro defensivo del líder de la Euroliga durante el tercer cuarto lo que le hizo perder consistencia defensiva y entrar por detrás en el final del encuentro, que el equipo heleno gestionó con inteligencia para sumar su séptima victoria seguida.



El Valencia salió con las ideas muy claras en ataque y un par de triples de Bojan Dubljevic le desbrozaron el arranque del camino pero al mismo tiempo un par de despistes defensivos en forma de ‘puerta atrás’ dieron vida al equipo griego. Cuando los locales ajustaron esas situaciones pudieron abrir una primera pequeña brecha (25-10, m.9).



Apuró Álex Mumbrú la rotación inicial para iniciar los cambios con el juego ya estabilizado pero el Valencia perdió algo el paso con cinco cambios tan rápidos. Georgios Bartzokas exprimió a Thomas Walkup y a Kostas Papanikolau y el griego se echó al equipo a la espalda para firmar un parcial de 0-15 que lo igualó todo de nuevo (25-25, m.14).

Superado notablemente en el físico en ese tramo del choque pero empujado por la Fonteta, el Valencia logró salir vivo de ese mal momento sin perder el mando y retomó el mandó con el regreso de Dubljevic y Claver, la entrada de Jared Harper y sobre todo con un buen despliegue defensivo de Jonah Radebaugh (45-30, m.19). A cambio, perdió por una lesión en el tobillo derecho a Kyle Alexander.



Dos triplazos, uno de Klemen Prepelic para los locales y otro de Shaquielle McKissic para los visitantes cerraron la primera parte con el Valencia defendiendo con uñas y dientes su renta (45-35, m.20).



El encuentro se reanudó con un intercambio de canastas que el polivalente Papanikolau decantó del lado visitante para empatar de nuevo el choque. Esta vez el Olympiacos si que llegó a ponerse por delante al unirse McKissic y Walkup a la anotación (50-52, m.26). En su peor momento, el Valencia se entregó a Harper para no descolgarse pero apenas pudo contener los daños (58-65, m.30).



Sin ideas en ataque capaces de superar el muro de Olympiacos, el Valencia se fue a la lona con un nuevo triple de Papanikolau. Con doce abajo y viendo cómo se le escapaba el partido, Mumbrú trató de frenarlo pero abusó del triple en un momento en el que su falta de confianza le hizo perder puntería.



No varió su plan el Valencia y un triple de Webb III y otro dos Prepelic dieron alguna esperanza a los locales pero el Olympiacos no se puso nervioso y gestionó con inteligencia el final para mantener su racha.



- Ficha técnica:



85 - Valencia Basket (25+20+13+27): Jones (5), Prepelic (21), Claver (8), Webb III (14), Dubljevic (9) -cinco titular- Radebaugh (7), Rivero (6), López-Arostegui (2), Alexander (2), Evans (-), Harper (11) y Pradilla (-).



92 - Olympiacos (15+20+30+27): Walkup (13), Canaan (7), Papanikolau (22), Vezenkov (20), Fall (5) -cinco titular- Larentzakis (-), Sloukas (10), Bolomboy (-), Peters (-), Black (4), Mckissic (11).



Árbitros: Javor (CRO), Jovcic (SER) y Mogulkoc (TUR). Eliminaron al local Prepelic (m.40)



Incidencias: partido correspondiente a la jornada NN de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fonteta ante 7.172 espectadores.