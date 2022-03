Una derrota que duele y que podría doler más

El Athletic Club frenó este lunes al Levante en San Mamés imponiéndose por tres goles a uno en un choque en el que tardó en abrir la lata, después amenazó con goleada y al final quedó en una victoria clara. Mikel Vesga abrió el marcador pasada la hora de juego con un cabezazo en plancha, Iñaki William puso el 2-0 a la contra, Oier Zarraga el 3-0 de penalti y Jorge de Frutos, en un excelente jugada personal el 3-1 final. Alex Berenguer, que dio las asistencias en el primer y el segundo gol, fue el mejor del partido.



No fue indicativo de lo que vendría después porque fue un asedio durante el primer cuarto de hora en el que si no se adelantaron los locales fue por la impericia de Williams ante Cárdenas tras un gran pase de Muniain.



El capitán local monopolizó el juego de ataque de los suyos y, ayudado por Berenguer, Yuri y Vencedor, las llegadas se sucedían en el área de un Cárdenas firme y que arrolló a Williams en un centro de Vencedor desde la derecha, en el minuto 4. Ni el árbitro, Muñíz Ruiz, ni el VAR consideraron la acción sancionable.



Fue un espejismo porque el Athletic volvió a cargar sobre el área rival y generó hasta cuatro ocasiones para marcar en apenas dos minutos, del 28 al 30. En la primera, un buen disparo de Sancet se encontró con un felino Cárdenas; en la segunda, un cabezazo de Íñigo con un despeje de Miramón bajo palos; en la tercera, Berenguer, en un espléndido disparo cruzado, con Cárdenas el larguero; y la cuarta se le fue desviada a Yuri.



Ahí sí respondió el Levante con peligro, primero con un lanzamiento desde la frontal de Morales que se estrelló en el travesaño, y un remate en el primer palo de Roger, a centro de De Frutos. Un par de cabezazos de Sancet e Íñigo sin filo y la lesión de Morales, que por los gestos del 'Comandante' pareció seria, dieron paso al descanso increíblemente sin goles en el marcador.

| NOTICIA @DepCOPEValencia |



Primera exploración a Morales en el vestuario es más optimista de lo que parecía. Mañana resonancia magnética para confirmar la lesión en la rodilla izquierda



El capitán del @LevanteUD se retiró en camilla antes del descanso



— Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 7, 2022





Retomó el Athletic su asedio con el inicio de segunda parte, aunque con llegadas más espaciadas. En las dos primeras Williams y Berenguer, que fueron incapaces de dirigir a portería dos centros rasos y paralelos a la línea de fondo, ahondaban en la impresión de que esta noche para el Athletic era de que no.



Pero a la tercera fue a vencida. Y quien encontró portería fue precisamente Vesga, uno de los, en principio, menos destinados a ello. Pero el zurdo vitoriano, en una jugada que inició él mismo, remató en plancha en el segundo palo un gran centro de Berenguer desde la derecha. Abrió la lata el Athletic y no tardó en llegar el segundo. En otro excelente pase de Berenguer, el mejor del partido. El navarro sirvió a Williams al contraataque como suele hacerlo Muniain y el veloz delantero bilbaíno esta vez no perdona ante el meta rival.



Puso la guinda al partido rojiblanca Zarraga, transformando desde los once metros a penalti a él mismo de Pepelu en una gran jugada a la contra de Nico Williams, al que nadie pudo parar tras recibir de Unai Simón. Y ya con el tiempo cumplido Jorge de Frutos, en un gran jugada individual en la que superó a De Marcos, Vivian y a Simón con una sutil picadita, puso el 3-1 final.

- Ficha técnica:



3 - Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez (Vivian, m.55), Yuri; Berenguer, Vencedor (Petxarroman, m.78), Vesga, Muniain (Nico Williams, m.73); Sancet (Zarraga, m.73) e Iñaki Williams (Villalibre, m.78).



1 - Levante: Cárdenas; Miramón, Rober, Duarte, Cáceres (Cantero, m.71), Son (Franquesa, m.84); Pepelu, Melero (Malsa, m.71); De Frutos, Morales (Bardhi, m.47+) y Roger (Dani Gómez, m.84).



Goles: 1-0, m.63: Vesga. 2-0, m.76: Iñaki Williams. 3-0, m.87: Zarraga, de penalti. 3-1, m.91: De Frutos.



Árbitro: Alejandro Muñíz Ruiz (Comité Gallego). Mostró tarjeta amarilla al local Berenguer (m.14) y a los visitantes Miramón (m.20) y Son (m.37).