Soler: “Me pone hacerle un hat-trick al Madrid, pero más los tres puntos”

Es una de esas noches que uno no olvidará jamás. A Carlos Soler las cosas le están ocurriendo de una manera tan vertiginosa que, seguramente, ni a él mismo le ha dado tiempo de digerir, ni saborear. Llegó al primer equipo con apenas 18 años y cumple ya su quinta temporada con galones de capitán y con 115 partidos disputados con la elástica ché. La marcha de Parejo y Coquelin le han hecho indiscutible llevando la manija del equipo. Su juego destaca por su personalidad y si es desde los once metros, alcance limites descomunales.

Ante el Getafe, con 1-2, con lo que significaba para el equipo una hipotética derrota, y en el minuto 100 de partido, Soler cogió la bola y la alojó en la red. Cuestión de pelotas para un imberbe todavía de 23 años. Ante el Real Madrid tuvo otro examen de testosterona que incluía triple mortal con tirabuzón.

Noche inolvidable para Soler

Cuatro veces se situó en el punto de penalti. A once metros de Courtois. A once metros de la gloria o del fracaso. Erró el primero. Pero el VAR andaba vigilante y mandó repetir. Tiró de bemoles para coger la pelota tres veces más, sacar el repertorio y marcar un hat trick para la historia, la suya y la del Valencia C.F.

Anoche en el tramo final de Tiempo de Juego con Juanma Castaño, narraba la guerra psicológica con los futbolistas del Real Madrid. “Sin la afición ahora se oye todo en el campo. Es lógico que ellos intentaran ponerme nervioso. Hacía sólo siete días que había tirado un penalti, me conocían. Por eso los jugadores del Madrid me decían: -Courtois ya te conoce, lo vas a tirar por el centro, deja que lo tire otro-. Era una baza que ellos utilizaban, pero yo cogía el balón y no pensaba en nada más. Al final es una cosa entre el portero y yo, y en eso estaba focalizado”.

Algún amigo le había predicho lo que ocurriría, pero nadie esperaba que fuera como acabó ocurriendo “en el grupo de whassap de amigos, alguien dijo que iba a haber un penalti para el 8. Yo escribí que era muy complicado que eso pasara ante el Madrid. Al final, han pitado tres y he podido meter los 3”.

Tras el error del primero, Soler admite que hubo dudas sobre si volver a tirarlo “Soy el primer lanzador, luego está Wass. Tras el error del primero, hubo algún comentario pero yo lo tenía claro. Luego los compañeros me dijeron que si estaba con confianza que repitiera. Me demostraron su confianza y yo no tenía dudas. Si hubiera habido un cuarto, lo hubiera tirado también”.

Los penaltis hicieron creer al equipo. “Es cierto que ellos tenían la posesión, pero nosotros hacíamos daño con las entradas de Gayá. Los penaltis y la rapidez con la que todo ocurrió, nos hizo creer en nuestras posibilidades. Habíamos hablado durante la semana de que si repetíamos la intensidad que pusimos ante el Getafe, podríamos optar a la victoria. Lo hicimos”.

Soler se lleva el balón

El valenciano está convencido de que la victoria ante el Madrid puede suponer el punto de inflexión que buscaban, “son 3 puntos para reforzarnos a nosotros y también para que la gente pueda tener confianza en este equipo. Hemos demostrado que queremos ganar y vamos a seguir trabajando en ello”.

Cuestionado por Juanma Castaño sobre si le ponía más una victoria ante el Madrid o ante el Barcelona, Soler lo tenía claro “me pone hacerle un hat- trick al Real Madrid, pero, sobre todo, la victoria y los tres puntos”.