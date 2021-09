Soler: “Obviamente me gustaría continuar pero en el fútbol nunca se sabe”

Vuelta a València

“Estoy muy bien. He llegado este mediodía a València. Llegamos a Madrid en torno a las 05h de la madrugada y estoy un poco cansado del viaje y de estos días frenéticos. Pero muy contento y feliz. He dormido tres horas y media. Luego he comido con mis padres en casa y me he ido a Paterna a tratarme un poco para descargar las piernas”.





¿Le están saliendo las cosas mejor de lo que esperaba?

“Puede ser. Estoy en un momento muy bonito, me viene todo de cara. Desde el final de la temporada pasada, que acabé bien, me encontraba bien y en los JJOO, aunque no fuera titular, me encontraba cómodo. En el comienzo de la temporada he seguido igual y ahora con la selección también. Muy contento y feliz, voy a seguir trabajando para que esto se prolongue mucho en el tiempo”.

¿Qué tal en la selección?

“Estuve hace tres años, antes del Mundial 2018 ayudándoles y no había vuelto. Esta convocatoria que he venido, es cierto que hay muy buen ambiente. Todos se llevan bien con todos. Conocía a la mayoría. Ha sido muy fácil adaptarme, me han tratado fenomenal, como si llevara mucho tiempo. Estoy muy contento. Los capitanes son Busi (Busquets) y Jordi (Alba) y todos lo llevamos muy bien”.

Las críticas a la selección.

“En este caso, lo dijo el míster. Es cierto que tanto en la Eurocopa como en estos partidos, excepto Georgia, contra Kosovo fue un partido abierto y no podemos conceder tanto. Minimizar ese tipo de errores y corregir otras acciones del juego”.

Soler marcó dos goles con España



Llevabas cinco partidos y en los cinco habías marcado. Contra Kosovo, no. ¿Crisis?

“Después de cinco partidos seguidos marcando, te sientes raro cuando llegas al banquillo y no lo has hecho (ríe). Lo importante es sumar para el equipo. Puedo mejorar en el aspecto defensivo o en la toma de decisiones”.

Valencia CF- Getafe CF. A Bordalás, ¿cómo lo veía?

“Es cierto que esa época, después de esos ¼ de final de Copa, hubo tensión. Sabemos cómo es Bordalás y cómo los prepara. Ahora que estamos con él, estamos con todo. Es un entrenador muy motivador durante la semana. Centrado en el partido, te dice todo lo que fallan los rivales, te enseña vídeos, señala dónde hacerles daño. Pide intensidad y nos está yendo bastante bien. Me pesa todos los días. Como el año pasado. Él es exigente con ese tema. Tiene que serlo. Nos debemos a nuestro cuerpo y nos pagan por cuidarnos. Es lógico que haya un control de grasa. Yo lo llevo bien. Me gusta comer y me gusta todo. Me cuesta no salir a veces a cenar. Echo de menos el chocolate blanco. Tiene muchísimo azúcar. No puedo. Solo puedo, después de un partido y si ha ido bien”.

El Valencia CF. ¿Ilusión o tranquilidad?



“Creo que ambas cosas. Da para ilusionarse y para estar tranquilos, que acaba de empezar. Son solo tres partidos, te da un colchón, confianza extra. Son siete puntos de nueve posibles, dos porterías a cero. Hay aspectos a mejorar. La temporada pasada fue muy mala”.

Situación contractual



“Yo estoy tranquilo, tengo contrato hasta 2023. Es cierto que al final, si se llega al último año con solo uno de contrato, es cierto que es una situación más complicada como la que se vivió con Ferran (Torres). Pero estoy tranquilo, agradecido con la gente que siempre ha estado de mi lado. Incluso con aquellos que no pensaban que pudiera ofrecer el nivel que estoy dando ahora. Al final, yo estoy muy contento de estar aquí, de llevar 17 años en el club. Estar en Paterna todos los días, me la conozco de arriba abajo. Es el club en el que siempre he soñado jugar. Estoy tranquilo, obviamente que me gustaría continuar pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede ocurrir”.

¿Ha tenido ofertas este verano?



“Que yo sepa no, pero lo llevan mis agentes (ríe). No he tenido ninguna oferta. Interés de algún equipo sí, pero oferta no. Que yo sepa”.