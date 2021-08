Soldado: "Antes si perdía y marcaba me daba casi igual. Ahora quiero ganar y si marco, mejor"

Ha dado vueltas por el mundo. Londres, Turquía, Granada. Ahora de nuevo en casa, se echaba de menos…

Pues sí, y mucho. Cuando estás fuera te das cuenta de lo bien que se está aquí y lo que tenemos en nuestra tierra. Muy contento de hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol, en un club como el Levante.

El Levante ha apostado por usted de verdad. A su edad, pagan un traspaso por usted tal y como están las cosas…

Soy consciente de la situación y el esfuerzo que ha hecho el club. Tengo que agradecer al Granada la oportunidad que me dio de poder estar dos años allí y volver al escaparate de La Liga para demostrar mi juego. Gracias a ello hoy puedo volver a casa. Vengo con 36 años, pero con la ilusión de cualquier niño de 18 y con muchas ganas de aprender de mis compañeros, de dar todo lo que tengo dentro.

Soldado, en el amistoso contra el Elche



El truco de Palop para estar físicamente a tono era, cada pretemporada, pesar un kilo menos que la anterior. Eso lo habrá oído.

Con la alimentación y el peso nos tenemos que cuidar mucho porque uno va cumpliendo años. Donde antes, cuando era más joven, no pensaba en ello, ahora mido muy bien lo que como, lo que bebo, lo que tengo que hacer y lo que no. Es fundamental para mantenerte a este nivel

Con el Granada el año pasado marca 14 goles en 43 partidos. Sigue haciendo lo que mejor se le ha dado…

Hay cosas que no se olvidan. Cada vez que salgo a jugar un partido intento hacer lo imposible para que mi equipo gane. Antes hacía muchos más goles de los que hago ahora, pero antes era mucho más egoísta. Perdía un partido pero yo hacía un gol y me daba casi igual. Ahora lo que quiero es ganar y luego, si puedo, meter goles.

El valenciano, en pleno entrenamiento



Por aquella imagen en pretemporada, ¿hs hablado con Jorge Cuenca?

No he hablado con él. Sé que fue una acción peligrosa donde gracias a Dios me di cuenta en el momento y retiré la pierna rápido. En el momento le pregunté y me dijo que no había pasado nada. Me tranquilizó mucho, solo se quedó en un pequeño susto

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Va a llevar el 16? No te pega…

Lo sé (risas). De momento sí, estoy esperando a ver qué pasa.