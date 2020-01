“El Sevilla es un equipazo y favorito por muchas cosas”

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este lunes que el Sevilla es “por muchas cosas” el claro favorito en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que les enfrenta este martes en el Ramón Sánchez-Pijuán y admitió que no les ha dado tiempo a lamentarse de la derrota sufrida el pasado sábado ante el Alavés en LaLiga.

“El Sevilla es un equipazo, de los mejores equipos de esta Liga, de los que más me gusta. El Sevilla es favorito por muchas cosas: por historia, por plantilla, por presupuesto y porque juega en su campo, pero tenemos nuestras opciones y lo vamos a intentar”, dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El entrenador valenciano fue preguntado por si cree que la polémica arbitral vivida por el Sevilla en el Santiago Bernabéu el pasado sábado les puede afectar negativamente. “Espero y deseo que no. Siempre he dicho que confío mucho en los árbitros y confío en que eso no afecte ni al arbitro de VAR ni al de campo”, apostilló.

Paco López admitió que al equipo no le ha dado tiempo a lamentarse por la derrota sufrida ante el Alavés y comentó que “cuando hay una derrota lo mejor es que haya otro partido rápido y el foco lo tenemos ya en eso” y añadió que la Copa del Rey “es una competición que nos ilusiona” y pidió paciencia por la marcha del equipo este curso.

“Pasamos de hablar de Europa, Asia y África a hablar del descenso y yo solo hablo de mejorar. Me gustaría que el equipo fuera tan bueno en todo y acercarnos a la perfección. Cuando seamos un equipo perfecto, seremos un equipo que luchemos por ganar LaLiga”, ironizó el entrenador del Levante.

Además, Paco López negó que hubiese recibido ninguna oferta por alguno de sus jugadores en este mercado de invierno y explicó que el macedonio Enis Bardhi llegó muy justo al partido del pasado sábado ante el Alavés y que su baja se debe a una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho.