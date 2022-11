Rubén Sellés, el valenciano que dirige hoy al Southampton: “Uno se prepara para momentos como este”

Rubén Sellés nació en Valencia hace 39 años. Creció en el barrio de Marxalenes y completó su formación en Barcelona antes de iniciar su experiencia como entrenador en el extranjero. En 2008 llegó al Aris de Salónica, marchó a Rusia, volvió a Grecia y después acumuló cuatro años en Azerbaiyán en el cuerpo técnico del Qarabag. Ahí logró clasificarse para la fase de grupos de la Champions League, con dos empates ante el Atlético de Madrid en esa ronda. Estuvo unos meses trabajando en la Academia del Valencia CF y a mitad de año firmó por el Copenhague, con el que ganó un título liguero y alcanzó los octavos de Conference League. Esta noche, después de catorce años de experiencia, dirigirá al Southampton en su partido de Carabao Cup ante el Sheffield Wednesday tras la destitución de Ralf Hasenhüttl.

¿Qué supone el partido para usted?

Ha sido un período diferente con la salida de Ralf y con la parte interinidad que tiene el entrenar el equipo. Hemos hecho buen trabajo para tener un equipo fresco y consolidado para el partido de esta noche. Las cosas han ido mejor de lo que creíamos, el equipo ha reaccionado y ha cogido la idea que hemos propuesto. Hemos mantenido la idea de Ralf en lo defensivo e intentar ser más protagonistas con balón. Ojalá se plasme todo en el campo y nos lleve a la siguiente ronda esta noche.

¿Siente nervios?

No he sentido nervios ni miedo. Son momentos para los que uno se prepara. Llevo catorce años en el fútbol profesional, he tenido diferentes roles en un cuerpo técnico, tengo mis propias ideas y mi propia manera de hacer a nivel táctico y de grupo. Todo lo que ha necesitado el club en los últimas horas casa mucho con lo que yo pienso. Estoy disfrutando de la experiencia, siendo profesional, pero viviendo el momento. Cada cosa a su tiempo y con mucha intensidad.





El sábado juegan contra el Liverpool, ¿se ve entrenando el sábado en Anfield?

El club ha sido concreto conmigo. Me ha dicho que tengo el partido de hoy y que luego pueden pasar ciertas cosas o pueden no ocurrir. Desde el primer momento hablamos a los jugadores de ‘proyecto 48 horas’. Les dije que iba a entrenar al equipo como si fuera a entrenarlo los próximos diez años y como si fueran a quitármelo mañana. Esa es la dualidad que tenemos ahora. El término interino me da igual. Cojo la posición con todas las cargas, consecuencias y responsabilidades. El tiempo que esté, perfecto. Si hay que estar en Anfield, mejor obviamente, pero no veo más allá de esta noche.

El Southampton pagó traspaso por usted

Desde la primera reunión con el club vi la confianza. Tenían una idea muy concreta de quién era yo. Parte del accionariado es danés, por lo que al haber estado ahí los últimos años tenían una idea bastante buena de mí y bastante información. La predisposición a que viniera mostraba que realmente querían que estuviera liderando con ellos el proyecto desde la parte que me tocaba. Lógicamente también me atraía el hecho de que fuera un equipo Premier.

¿Qué tiene el entrenador español que gusta tanto en la Premier?

Tenemos una manera de hacer muy concreta. La figura de Rafa Benítez abrió muchas puertas a nivel internacional. En 2008 gana la Eurocopa y se habló de un estilo concreto, coincidió también con mi primer año en el extranjero. Otras escuelas han evolucionado mucho, como la alemana o la francesa. Es verdad que tenemos, además de la manera de entrenar y organizar, una parte de liderazgo que nos hace ser más cercanos al jugador y al aficionado, pero al mismo tiempo nos permite exigirle como si tuviéramos un carácter más frío. Saber cómo tratar a las personas como personas hace que la metodología cobre más sentido.





En el Southampton está el joven lateral español, Juan Larios

Llegó los últimos días de mercado. Es un chico espectacular y un jugador que va a ser brutal. Es un lateral izquierdo de la escuela española, con recorrido, profundo, con una salida de balón increíble, con un centro de gravedad bajo que le permite salir hacia un lado y hacia otro. Para la edad que tiene (18 años) ha encajado muy bien con el grupo. Creo que puede llegar a ser el lateral izquierdo de España en un período corto de tiempo aunque tenga una competencia grande. Ahora está lesionado y estará fuera 4-8 semanas y no podrá jugar esta noche.

Estuvo unos meses en la Academia del Valencia CF

Donde he estado me gusta dar oportunidad a los jugadores más jóvenes. Me gusta trabajar con ellos. En el Valencia CF coincidí con jugadores como Mario y Yellu, chicos con un potencial tremendo. Los meses que estuve allí me lo pasé muy bien con ellos y teníamos un ambiente increíble. Concedimos un gol en tres o cuatro meses de competición oficial. Lo guardo con mucho cariño. Jugadores como Carlis están por llegar en el siguiente nivel.