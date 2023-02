"En la segunda vuelta cada partido será una final"

El Valencia CF cerró ayer la primera vuelta de LaLiga con el partido aplazado de la jornada 17 por la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El equipo dirigido por Voro cayó en el Bernabéu por dos tantos a cero, pese a aguantar sin encajar gol hasta más allá del minuto 50. Este resultado hace que los de Mestalla finalicen la primera parte de la clasificación con solo 20 puntos, únicamente un punto por encima del descenso. Esta situación genera bastante preocupación entre el valencianismo. Una preocupación que también ha sido verbalizada por leyendas del Valencia CF como David Albelda y Santi Cañizares en los micrófonos de la Cadena COPE.

"Difícil todo. Preocupación por el futuro. Empieza una segunda vuelta donde ya es una final casi para el Girona. El Valencia CF no está para competir ante Madrid y Barcelona, está para otras cosas", decía David Albelda para cerrar Tiempo de Juego anoche tras la derrota en el Santiago Bernabéu. El mítico 6 de los de Mestalla conoce bien a Voro, ya que cogió las riendas del banquillo en una de sus primeras etapas cuando él todavía formaba parte de la plantilla.

Un técnico, el de L'Alcúdia, al que también conoce bien Santi Cañizares. El portero puso en valor al nuevo entrenador del Valencia CF y confía en que pueda salvar al equipo: "Le tengo mucho respeto. Está para ayudar siempre. Siempre que se le ha requerido siempre ha dicho 'yo tengo lo que tengo y lo que tengo al servicio del VCF', como jugador, como delegado y como entrenador. Yo a Voro siempre todos mis respetos. Creo que lo va a sacar adelante", afirmó Cañete en El Partidazo de COPE.

No obstante, la preocupación sigue como denominador común en las juicios de los especialistas. "Tenemos problemas serios, muy graves. Lo que más miedo me da no es que no tengamos plantilla y no tengamos entrenador, pero no hay nadie que llame la atención, que les exija... Solamente Voro, y él el hombre solamente es entrenador", respondió Cañizares a pregunta de Paco González sobre el duelo.