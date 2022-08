Salva Ruiz: "Para mí es más que un amistoso de preparación"

Salva Ruiz, exjugador del Valencia CF y que milita actualmente en el CD Castellón, se enfrenta a su exequipo esta noche en el que será el penúltimo partido de pretemporada para los de Gattuso. El valenciano es uno de los grandes laterales izquierdos que ha salido de la factoría de Paterna. El futbolista ha pasado por equipos como el RCD Espanyol, Granada y RCD Mallorca. Antes de fichar por el Castellón, jugó dos campañas en el RC Deportivo.

Con motivo del centenario, el CD Castellón se enfrentará al club che hoy a las 20:45 en el Nuevo Castalia.

¿Tienes ganas del partido de esta noche frente al Valencia CF?

Para mí es más que un amistoso de preparación por todo lo que significa y mi pasado en el club. Tengo muchas ganas de que llegue ya el partido.

Fernando Gómez Colomer, director del CD Castellón, nos adelantó a la CADENA COPE que no se espera que se llene el Estadio Nuevo Castalia pero sí un gran ambiente. ¿Cómo es la afición de la entidad castellonense con este partido?

Ahora mismo con la entrada del nuevo propietario y los fichajes, la afición está volviendo a tener esa ilusión que había perdido el año pasado con los resultados y con las dudas que había alrededor del club. Seguro que habrá un buen ambiente, no solo esta noche sino para el comienzo de la temporada.

La afición del CD Castellón es exigente...

Un poco como todas los de la Comunidad Valenciana, pero siempre agradecida con el jugador cuando se esfuerza y lo da todo.





En tu paso por el Valencia CF, coincidiste con algunos de los actuales jugadores del primer equipo

Con Lato, Gayà, Jaume, Soler e incluso con Samu Castillejo en la selección. Son bastantes los excompañeros e incluso amigos que tengo allí en el vestuario.

¿Mantienes el contacto con alguno de ellos?

Son muchos años los que he pasado allí, muchos recuerdos. Son amistades que se van haciendo a lo largo de los años. Y lo que te queda luego para el futuro.

¿Tienes decidido a quién le vas a pedir la camiseta después del partido?

No he pensado en eso. Antes del partido no hay amigos -entre risas-, después ya pensaré en camisetas.

¿Qué amistoso esperamos esta noche?¿Cómo crees que va a salir el Castellón?

Espero que sea un Castellón competitivo y que les ponga las cosas difíciles al valencia. Que no solo especule en el partido sino que intente proponer y que no deje al Valencia CF su fútbol.

Salva Ruiz militó las filas del Mallorca una campañaFOTO: RC MALLORCA



De tu Valencia, ¿qué esperas?

Un paso adelante conforme al año pasado, empezó muy bien la temporada pero luego se hizo un poco larga. Por lo menos que escalen posiciones y superar a equipos que quedaron por delante la temporada pasada. El Valencia tiene que estar por encima.

Y Salva Ruiz, ¿qué va a hacer? Porque tienes ofertas de otros clubes...

Mi objetivo prioritario es subir a segunda con el Castellón. La llegada de nuevo propietario es un impulso muy grande para la ciudad y para el club. Ahora estoy centrado solamente en eso.

El jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024. Durante esta temporada disputará la 1ªRFEF con el equipo castellonense, con su director deportivo Fernando Gómez, leyenda del Valencia CF.

???? Más que un partido, una fiesta centenaria



19:00 - Castalia Kids con barra en el parking de Tribuna y charanga alrededor del estadio



20:45 - Inicio del encuentro



21:30 - Concierto en el césped



?? https://t.co/mivTDAGiWE#PPO100?? pic.twitter.com/roMQ9cMb6L — CD Castellón ?? (@cdcastellon) August 2, 2022