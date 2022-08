Fernando Gómez: "Hubo mucho tiempo para hacer la renovación de Soler"

Fernando Gómez, director deportivo del CD Castellón, fue todo un símbolo para el Valencia CF. Además de haber transcurrido gran parte de su trayectoria deportiva en el club che, es el jugador que más veces ha vestido su camiseta con un total de 553 partidos oficiales. Con motivo del centenario del club castellonense, el que fuera centrocampista, ha hablado en exclusiva para la CADENA COPE. Valencia CF y CD Castellón se verán las caras mañana en el Nuevo Castalia a partir de las 20:45.



Lo primero de todo, felicidades por el centenario del club en esta campaña 2022-2023

Muchas gracias, estamos celebrando muchos actos preparados por la fundación y por el club. Uno de ellos es el partido que vamos a jugar contra el Valencia CF. Hablamos con el presidente y rápidamente nos dijo que si.

¿Qué tal el ambiente en la ciudad? ¿Se va a llenar el Nuevo Castalia?

No creo que se vaya a llenar pero que si haya una buena entrada. Hay que tener en cuenta que la temporada pasada veníamos de un descenso y anteriormente una temporada difícil con la pandemia. En el CD Castellón estamos viendo que hay menos público, la afición aquí se parece mucho a Valencia ya que tiene mucha incidencia sobre el terreno de juego. Es exigente, pero a la vez comprensiva. Para nosotros la presencia de la afición era vital. A partir de ahí, vino un período de recuperación…

Ahora se ha producido la salida del anterior propietario y ha venido uno nuevo. Son momentos inciertos que los aficionados están un poco desconcertados y no saben hacia donde vamos. Pero yo creo que están viendo que la plantilla que se está haciendo va a ser muy competitiva. Los que han venido tienen mucha ilusión. La afición está respondiendo, ya tenemos 6.000 socios en diez días. Hay ganas y esperemos que esta temporada sea mejor que la anterior.

Fernando Gómez es director deportivo del CD Castellón desde el 8 de junio de 2021









Entre los objetivos que tienen, ¿uno de los retos es el ascenso?

Esta gente no ha venido para deambular en esta categoría mucho tiempo. Es difícil y vamos a intentarlo, somos uno de los candidatos, pero luego habrá que hacerlo bien. La 1ª RFEF está siendo muy dura, hay equipos que están invirtiendo grandes cantidades importantes de dinero para incorporar futbolistas y hay mucho nivel.

Mañana es el partido del centenario y esperemos que venga mucha gente. Es un rival fantástico y para nosotros no hay mejor rival que el Valencia CF para celebrarlo. La relación con el club es muy buena a nivel institucional y deportivo. Tuvimos dos jugadores suyos de la temporada pasada, Vicente Esquerdo y Kevin Sibille. Va a ser un partido relativamente sencillo para el Valencia y muy duro para nosotros, pero lo importante es que lo disfrutemos.

¿Has tenido tiempo de echar un vistazo al Valencia este verano?



La verdad es que no, no he visto ningún partido. Hemos estado muy liados aquí porque empezamos muy tarde. Y hemos hecho siete fichajes en diez días y nos quedan aún tres. Habrá que ver como trabaja Gattuso cuando se tiene o no la pelota. Aquí tiene una buena oportunidad para intentarlo con un equipo de categoría inferior y será una buena ocasión para que el Valencia intente plasmar su modelo de juego bajo la dirección de Gattuso.

Hablando de jugadores, uno que puede llegar y otro que ya está en el Valencia. El primero Arthur Melo, ex del FC Barcelona y jugador de la Juventus. ¿Qué te parece este jugador?

Si realmente quiere sacar la pelota de atrás y quiere un centrocampista que la pida, que no la pierda y que inicie la progresión en el juego… Me parece un buen futbolista para hacer esas cosas. Quizás a nivel defensivo y en los duelos es menos agresivo de lo que los entrenadores quieren, pero a mí me parece el correcto si quieres el manejo del balón.

Tampoco se sabe del futuro de Carlos Soler y si seguirá en septiembre. ¿Sigues viendo progresión en el jugador?

Ha llegado un momento en el que él confía en sus posibilidades al máximo. Su cita goleadora se está manteniendo o ha aumentado en las últimas temporadas. Además, el haber ido a la selección también le ha dado ese punto final a la hora de que se sintiera importante. Ahora le toca a Carlos coger el mando y ser un jugador vital en el centro del campo para el equipo.

Sobre si estará o no, ha habido mucho tiempo para hacer la renovación. Si no se ha hecho es porque no había acuerdo entre las dos partes de momento. Hay que recordar que dentro de menos de seis meses Carlos Soler puede ser libre para cualquier equipo.