Rubén Burgos: "Este es el torneo que más he disfrutado como entrenador "

Rubén Burgos sumó el domingo en Huelva su sexto título como entrenador del Valencia Basket femenino. Desde que asumiera el reto de liderar el proyecto femenino taronja en la temporada 17/18 siempre ha soportado una tremenda presión sobre sus hombros, pero fiel a su carácter tranquilo ha sabido construir desde el sentido común y la identificación con la entidad, un club ganador. La Copa de la Reina, la primera, convierte a las valencianas en el cuarto equipo español con todos los títulos nacionales después del Ros Casares Valencia, Perfumerías Avenida de Salamanca y Uni Girona. El de Ribarroja ha repasado en COPE el último éxito.

¿Cuesta verle ser muy expresivo? ¿Disfruta las victorias? El domingo conquistó el último título nacional que le faltaba y no le vimos ningún gesto de alegría...

No suelo ser muy expresivo, pero ha sido el torneo que más he disfrutado como entrenador, el que más tranquilo he vivido y donde mejor me lo he pasado en el partido final. Al final, es verdad que estaba más calmado, pero lo he demostrado muchísimo. Quizás sea algo que te da la experiencia, pero es el torneo que más he demostrado.

Usted siempre es muy correcto, habla usando el femenino siempre, soporta una gran presión porque parece que a su equipo sólo le vale ganar, no sé si ha pasado momentos duros, pero siempre está con el listón muy alto, como si siempre faltara algo por conseguir...

Momentos duros siempre hay, los tenemos todos, es de lo que va este trabajo. Mucha gente me dice eso de hablar en femenino, pero desde el primer entrenamiento cuando empecé con el equipo en Liga 2, al acabar la primera sesión, con el ayudante, analizamos la sesión y empezamos a hablar en femenino... nosotras hoy no hemos hecho bien el balance, o somos malas en rebote, o rápidas o lentas. Siempre ha sido así. Lo del protagonismo de las jugadoras es que es así, soy consciente de que el deporte colectivo es de las jugadoras y nosotros, aunque tomemos muchas decisiones, estamos para ayudarlas a ellas. Es convicción, no es postureo, ellas son imprescindibles, igual que nuestro mecenas, Juan Roig.

Rubén Burgos con el último de sus seis títulos como entrenador del Valencia BasketFEB

¿Siente presión?

No sé, siento exigencia, no presión. Tal vez el año del ascenso fue el que más sentí, porque fue el primer año del proyecto, era muy importante, estábamos recién aterrizados y la fase era en Valencia. Pero luego me enfocado en el día a día, no en lo que vendría ni en lo que ha pasado. En el día a día me exijo mucho, me voy cabreado si un día hemos entrenado mal, y eso no es un título ni una final ni nada. Lo miro todo desde la inmediatez.

Rubén Burgos y su capitana Queralt Casas durante la final de la Copa de la ReinaMiguel Ángel Polo

Le pregunto por la gestión de grupo, pero también por lo que queda por ganar, sólo la Euroliga. ¿Usted que está desde el ascenso, qué retos se pone para seguir? ¿Se plantea cambiar de aires?

No sé si es malo o no no tener esa ambición personal o reto. No lo tengo, no me planteo qué quiero ganar o qué quiero hacer. Me siento muy identificado con los valores de esta casa. Afortundao de que sigan confiando en mí. Es muy difícil tener estabilidad en este trabajo y estar cerca de casa, de mi gente. Como jugador di muchas vueltas. Mi ambición es serle útil a esta casa, me siento valorado, agradecido como entrenador. Mi reto es ser válido y ayudar en la posición en la que sea, sentirme realizado. A eso le veo sentido, no a un título o a un palmarés, quizás esté mal, pero a eso le veo sentido. Mi objetivo es ese.

Ha dicho que ha sido el torneo en el que más tranquilo ha estado. Eso incluye la lesión de Raquel Carrera. ¿Cómo gestionó esos momentos después de la lesión de la pivot?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si he podido estar tranquilo ha sido gracias a mis compañeros de staff, que han hecho un gran trabajo y lo han acertado todo. Por eso me he podido centrar más en esas gestiones de vestuario. Cuando vi a Raquel muy tranquila, me ayudó mucho. Y más aún ver que el vestuario estaba llorando, estaba dolido por su compañera. Si hubiera visto a gente feliz porque iba a jugar más, me hubiera preocupado, ahí no somos un equipo, pero lo importante, lo que había que tener, lo teníamos.

¿Qué le pareció el gesto de Queralt Casas cediéndole todo el protagonismo a Raquel Carrera a la hora de recoger el trofeo, como nos anunció en COPE el viernes?

Queralt es muy buena tía, quiere muchísimo a Raquel, es muy transparente, va muy de frente, ella es así y es feliz con eso. Nunca quiere protagonismo, ella quiere ganar. Me parece un gesto ejemplar. Es un orgullo poder trabajar día a día con una persona así. Sin ella, no estaría así.

Rubén Burgos se siente muy bien rodeado en el Valencia BasketMiguel Ángel Polo

¿Cuánto le queda de contrato?

El verano pasado renovamos por esta temporada y una más.

¿Cómo es la relación con Juan Roig?

Me ha visto crecer, me ha visto jugar en las naves antiguas, el trato es paternal, lo valoro, me alegra cuando le veo, siempre me aporta cosas, exigente como sabéis que es, siempre suma y a todos nos refuerza cuando le vemos cerca. El domingo verle en la grada, dándonos su apoyo fue muy importante, su presencia nos hace más fuertes como entidad y a mí personalmente me da mucha tranquilidad.