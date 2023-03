Romario y la bici de 600.000 pesetas

El domingo se miden en el Camp Nou el Valencia CF y el FC Barcelona en un partido de la jornada 24 de la temporada 2022-2023. Más de dos décadas atrás, un jugador de época vistió la camiseta de ambos equipos. Romario de Souza Faria, Romario, se vistió con la indumentaria blanquinegra entre 1997 y 1999. Una figura futbolística, pero un hombre polémico fuera del verde, incluso en el propio vestuario.

Romario pronunció en su día la famosa frase de "mis compañeros que se jodan". David Albelda, que compartió vestuario con él, habló sobre su figura en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. "Su llegada no era demasiado aceptada por la gente veterana porque sabía el tipo de jugador que venía. Entre la afiición tenía un tirón enorme, pero no presentarte a entrenar todas las mañanas... Los jóvenes mirábamos para otra parte, pero a los veteranos no le molaba", afirmó el ex capitán del Valencia CF. "Sí venía a los entrenamientos, pero no salía. Venía con cara de cansado, se tumaba en la camilla, se tomaba un café, salíamos a entrenar, y cuando volvíamos ya se había ido", añade el '6´.

El VCF con Albelda y Romario en la plantillaFoto: Fútbol Carroza





Sobre la faceta fiestera de Romario, Albelda explicó la forma de actuar del brasileño: "Él salía con un séquito de gente y poco más. Se le veía muy poco por Paterna. Duró poco". Yo era muy joven y a mí nunca me invitó a salir por ahí. Él iba con famosas y con chicas de la televisión".

Como futbolista, Albelda aseguró que es "de los mejores con los que he jugado", pero suma que "era un perfil distinto el del Valencia CF y el FC Barcelona. Era un jugador muy bueno pero siempre con un perfil de equipo que estuviera dominando constantemente".

Ranieri tuvo un encontronazo con RomarioFoto: Levante EMV





Preguntado por el trato con Luis Aragonés, Albelda siguió haciendo memoria: "Romario daba la sensación de tener más poder que nadie. Pidió una bicicleta de 600.000 pesetas para parecer que entrenaba algo y al día siguiente la tenía aquí. Se llegó a hacer una cancha de fútbol playa por petición suya. No era sano y las relaciones fueron difíciles. Con los compañeros no había relación".

Valdano lo covirtió en indiscutible, pero Luis Aragonés y Ranieri no tenían buena relación con él. Albelda recuerda que Romario mantuvo un encontronazo con el segundo: "Con Ranieri tuvo un encontronazo serio cuando le dijo que iba a hablar con el seleccionador brasileño".









