Roger es optimista: “El fútbol volverá”

Con el gol entre ceja y ceja, Roger manda un mensaje optimista a los aficionados. Toca esperar, pero el fútbol volverá. “Está claro que estamos todos a la expectativa y ojalá que sea cuanto antes pero toca esperar. Lo cogeremos con muchas ganas, pero todavía no sabemos nada. No se pueden tomar decisiones a la ligera porque es una situación complicada. El futbol volverá, aunque con los aficionados seguro que costará un poco más, pero todo volverá a la normalidad y el fútbol sin la gente no es nada”.

Roger lamentó que la interrupción en LaLiga le cogiera en uno de sus mejores momentos a nivel personal, con once goles y a solo cuatro de batir el récord histórico del Levante en una misma temporada, que ostenta el marfileño Arouna Koné. “Nunca es un buen momento pero en lo deportivo me encontraba muy bien, es una pena pero sigo trabajando y estoy preparado mentalmente para cuando vuelva estar al máximo”, indicó. “El objetivo del equipo es seguir en Primera y en lo personal a ver hasta dónde llego. Es algo bonito poder llegar a lograr el récord de Koné o superarlo. Sería algo histórico y algo buenísimo para mí, era un jugador increíble en el que me fijaba mucho”, destacó.

Además, el jugador valenciano, que es uno de los capitanes del equipo junto a Postigo, Coke y Morales, se refirió a las negociaciones mantenidas con el club para acordar la rebaja del salario hasta un 20 por ciento en el caso de que no se reanude la competición. “Todos estamos pendientes y sabemos de la situación y que no son momentos fáciles para nadie. El presidente nos trasladó la propuesta, la entendemos porque estamos en un momento delicado en el que hay que arrimar el hombro y pensamos que era la mejor manera de ayudar al club”, finalizó.

Roger Martí ha anunciado que se ha convertido en uno de los embajadores de la fundación sin ánimo de lucro ‘Gate of football’, cuyo objetivo fundacional es dotar de oportunidades a niños en riesgo de exclusión social en cualquier parte del mundo a través del fútbol. ‘Gate of football’, según explica la organización, tiene actualmente cuatro proyectos activos. Tres en la isla de Phuket en Tailandia y otro en Madrid y ayudan a más de 280 niños y niñas en colaboración con escuelas o centros de integración infantil locales.