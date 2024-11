Rodrigo Tarín, desde Chiva: “El pueblo que conocía ya no existe”

Hoy ha sido protagonista en Deportes COPE Valencia Rodrigo Tarín, futbolista valenciano nacido en Chiva. Capitán del Barça campeón de la Youth League y con experiencia en fútbol profesional en Leganés u Oviedo, nos cuenta cómo ha vivido la DANA en una de las localidades que empezó la catástrofe, su Chiva natal.

¿Cómo está?

Se tiene que decir que bien. Estamos vivos y a salvo, eso es para celebrar. Yo me iba a Oviedo por un tema personal. Por la mañana llovía una barbaridad. A mediodía paró y mi padre me llevó a la estación. Por la noche es cuando empezó a diluviar.

¿Cómo lo vivió? Le pilló en Oviedo

Estaba en comunicación constante con mi mujer, mis padres, mis hermanos. Que no paraba de aumentar la intensidad. Perdí la comunicacion con ellos, pero tenía la TV, la radio.. Tenía la gran suerte de saber que estaban en casa. Fue más difícil vivirlo en la distancia que habiendo estado aquí.

¿Cómo vivió el día después?

El miércoles 30 yo sabía que la catástrofe era de una magnitud incalculable. Me cancelaron el AVE. Tuve que quedarme en Madrid y conseguí a sacar un vuelo para el viernes. No se puede explicar, tienes que vivirlo. Devastación. Las imágenes de países lejanos en una guerra. Es vivir eso en tus propias carnes. El pueblo que conocía ya no existe. Incluso fallecimientos.

¿Cómo estaba su familia cuando llegó?

Mi familia estaba con caras de sufrimiento y miedo. Mi padre pasó la noche en el polígono, en su empresa, en el altillo donde tienen las oficinas. Estaban en un estado de shock, totalmente golpeados por la situación. A nivel de daños materiales y de incertidumbre fue muy importante. Mi padre tiene una empresa de suministros industriales, el material quedó todo destrozado. Arrasó

¿Cómo está Chiva 22 días después?

Somos un pueblo con tradición agrícola. Había muchos tractores y maquinaria de particulares. Fue una cosa impresionante. El mismo miércoles 30 a las 7.00h. Si no llega a ser por esa gente, era una situación irreversible, por la magnitud de los daños que había. Ahora se me ponen los pelos de punta de cómo está de bien, entre comillas, que está. SI no llega a ser por la voluntad de las personas no se le puede dar la vuelta. Sin tractor no podemos sacar toneladas de material podrido.

¿Cómo están las viviendas?

De cercanos no hay esa devastación, de personas conocidas sí. Desde la vivienda de mi abuela se ve el barranco, pero está más elevada para que no lo arrasara el agua. Mi abuela estaba desalojada porque dos cosas más allá, la mutua, se derrumbó.

¿Cómo está el campo de fútbol?

La Murta está bien. Esa zona no sufrió en exceso. Está más alejada del barranco.

A nivel profesional, 28 años y lastrado por las lesione. ¿Cómo está?

He tenido una lesión extremadamente grave. Esty en un proceso de recuperación intentando luchar contra esa lesión. Fue en marzo de 2023 y ha sido bastante compleja. Mientras se puede lucharé por hasta dónde lleguen mis opciones. Ahora la prioridad es estar aquí y ayudar a mi familia. Gracias a Dios que estamos todos sanos.