Rodas: “Hace dos meses parecía más imposible”

Del césped al banquillo en verano de 2023

Ha sido todo muy rápido, con energía y con ganas de aprender y ahora con ganas de ayudar sobre todo al Levante que me dio la oportunidad como jugador y ahora para mi futuro. Siempre me he ocupado por mi futuro después de mi carrera como futbolista y me he ido formando. Cuando ves que te queda poco te vas formado y a esperar la oportunidad cuando me llegase. Se ha producido todo muy rápido pero muy contento.



El papel de segundo en el filial del Levante UD

No es lo mismo jugar que entrenar, el día a día cambia mucho. Quería aprender y lo necesitaba. Con orgullo y ganas en el filial y por circunstancias me ha tocado dar el salto al primer equipo.

¿Dudas para dar el paso al primer equipo?

No. El club te llama y hay que dar un paso al frente. No tuve ningún tipo de duda. El equipo necesitaba ese cambio y no tenía dudas de que podía aportar mi granito de arena.

La derrota ante el Amorebieta

Es cierto que una derrota después de una buena dinámica sin perder no te la esperas. Pero le está pasando a otros equipos. Lo importante es que cuando hemos llegado la gente ha empezado a creer, la afición se ha enganchado de nuevo y eso es que se han hecho bien las cosas. Quedan partidos y al equipo lo veo con ambición y ganas. Intentamos ir a por el partido, queremos un equipo con hambre y que crea hasta el final.

Las opciones de ascenso

Primero hay que ganar en Santander. Hay muchos resultados y no podemos pensar más allá. Estaríamos equivocados si empezamos a hacer cuentas porque tampoco se sabe. Nos vamos a dejar el aliento en el trabajo diario y si lo conseguimos, será muy meritorio.

La plantilla y el plan de Felipe

En ello estamos, es un equipo valiente y que genera ocasiones. Son matices que hay que ir dando y ya está. Salvo el primer partido en Oviedo siempre hemos estado cerca de la victoria.

El problema del gol en el Levante UD

Lo que hacemos es analizar y mejorarlos día a día. Lo estamos haciendo para que se mejore. Los goles están más repartidos y confiamos en su trabajo diario y por qué no va a cambiar la dinámica en estos partidos.

La segunda oportunidad para el Levante UD

Dentro de ser objetivos y ver los resultados hay que luchar hasta el final, hay que pelearlo. Hace un mes y medio o dos meses sí que parecía mucho más imposible, hemos generado unas expectativas tanto a la plantilla como a la afición, que estaba creo desilusionada y se ha vuelto a ilusionar. El día del Amorebieta vinieron 17.000 personas a apoyarnos que hace tiempo que no pasaba. Eso quiere decir que estamos un poco más cerca. Es difícil, sí. Pero lo vamos a pelear.