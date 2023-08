El Real Madrid intentó la cesión de Mamardashvili

Es noticia COPE que adelantó Tiempo de Juego, el Real Madrid se puso en contacto con el Valencia CF el viernes por la tarde, justo antes de que el equipo disputase su primer partido de Liga en Sevilla, para trasladarle una oferta para la cesión de Giorgi Mamardashvili para la temporada 23/24. Cesión estipulada en el pago de cinco millones de euros y una opción de compra no obligatoria, superior a los 25 millones de euros . Una operación que en lo económico al Valencia no le encajaba porque no solucionaba sus problemas de tesorería a corto plazo, ni tampoco aseguraba que el Madrid ejerciese la opción de compra al final de temporada. Más allá de que en lo deportivo, mermaba al equipo con una figura fundamental como lo está siendo las dos últimas temporadas, el guardameta georgiano.

Esa oferta se trasladó por parte de los dirigentes de Valencia a Singapur y Peter Lim fue quién la rechazó de manera tajante.

Mamardashvili en el Pizjuán el pasado viernesVCF





Lim, muy abierto a las cesiones para el tema de las entradas es, sin embargo, bastante reacio a utilizar esa fórmula en el asunto de las salidas, como ya ha ocurrido en este mercado con la negociación con el Valladolid para la cesión de Marcos André, rechazada por el propietario que quiere una venta del delantero brasileño.

Desde la grave lesión de Courtois el pasado jueves, el nombre de Mamardashvili aparecía en las quinielas de futuribles para ocupar la vacante en la portería del equipo de Ancelotti que buscaba un refuerzo de garantías para ser titular. Bono, Kepa, De Gea y el meta del Valencia se manejaban como alternativas. El viernes al mediodía, en Deportes COPE Valencia ya avanzamos la posibilidad que trabajaba el Madrid sobre una cesión y no un traspaso, sabiendo que, en el regreso de Courtois, el titular sería el belga y lo que buscaban era una solución de urgencia para un año y que, en esos parámetros, encajaba el portero del Valencia y descartaba a otros de la terna. Pues bien, la noticia confirmada por COPE siguió los pasos y el elegido era Giorgi, por delante de Kepa que acabará por ser el meta del Madrid, en los mismos términos que rechazó el Valencia, pero parece que sí acepta el Chelsea.

Giorgi en la presentación ante MestallaVCF





Mamardashvili está en el mercado como hemos venido contando en COPE desde el final de la temporada pasada. Sus agentes lo han movido por media europa, sabiendo que tiene interés de muchos equipos, principalmente en la Premier, con clubes como el Chelsea, Tottenham, West Ham o Leicester. También en Italia con la posibilidad del Inter o, recientemente, el interés del Bayern de Munich que lo tiene agendado, pero con otras opciones preferentes antes que el georgiano. La realidad es que, salvo el intento fallido del Madrid, no han llegado ofertas al club, tan solo el interés de varios clubes que le han seguido muy de cerca toda la pasada temporada.

El mercado europeo todavía depara algún movimiento en la portería de clubes importantes y Mamardashvili sigue siendo objeto de una posible venta, sabedor el Valencia que es, seguramente a día de hoy, el jugador más valorado en su plantilla y no baja la guardia respecto a otra tentativa hasta el cierre del mercado el próximo 31 de agosto. Por si acaso, el club hace tiempo que sondeó el mercado y uno de los nombres que ha trabajado, es el de Vicente Guaita. El meta valenciano no quiere seguir en el Crystal Palace y así se lo ha comunicado al equipo londinense. Quiere volver a España y el Valencia ha estado en contacto con sus agentes desde hace varias semanas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hay necesidad económica en el club para quitar el tapón que impide que Lim dé el OK a las operaciones de entradas que la dirección deportiva tiene avanzadas desde hace semanas. Pero el propietario singapurense no regalará a Mamardashvili, sabedor que que, a pesar de su pronta irrupción bajo palos y su alto nivel, todavía con 22 años, tiene mucho recorrido y seguirá siendo un objetivo deseado para los clubes importantes en siguientes mercados. Así que no hay prisa, pero el Valencia está en alerta en los dieciocho días de mercado que restan hasta el cierre.