A Quique se le atraganta Mestalla

El sábado es día de reencuentros en Mestalla. El foco alumbrará al banquillo visitante con la presencia de dos técnicos con pasado valencianista. Quique Sánchez Flores, ex jugador y ex entrenador y José Luis Oltra, ex jugador de las categorías inferiores. Mestalla, seguro les recibirá con aplausos y luego, a por los tres puntos para seguir haciendo del coliseo valencianista, un fortín que haga soñar con el horizonte europeo.

Será un partido de emociones especiales para los dos entrenadores, pero también de un reto particular para Quique al que se le atraganta sus visitas a Mestalla como técnico visitante. Nunca ganó en el banquillo rival en un partido de Liga.

Baraja debutó como entrenador del Valencia CF ante el Getafe de Quique





El técnico madrileño, que dirigió al club valenciano durante tres temporadas, entre la 2005-2006 y la 2007-2008, ha visitado en seis ocasiones el feudo valenciano en Liga y su balance ha sido de 5 derrotas y un empate, con 13 goles en contra y 4 a favor.



Quique se vio las caras con el Valencia por primera vez al frente del Getafe en la temporada 2004-2005. En aquella ocasión, el conjunto madrileño cayó por un contundente 3-1 con goles de Rufete, Di Vaio y Mista, de penalti. En el banquillo del Getafe volvería a enfrentarse al equipo valenciano en otras dos ocasiones en diferentes etapas, pero con el mismo resultado. La primera fue en la 2014-2015 y cayó por 1-0 mientras que en la 2022-2023, la última, fue goleado por 5-1. Los otros tres encuentros los afrontó al mando del Atlético de Madrid, en la temporada 2010-2011, cuando obtuvo su único empate (1-1), y del Espanyol de Barcelona, con triunfos locales en las campañas 2016-2017 (2-1) y 2017-2018 (1-0).

Su última victoria ante el Valencia se remonta a la temporada 2009/2010 cuando se impuso por 4-1 al frente del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Desde entonces, Quique se ha enfrentado en nueve ocasiones al equipo valenciano en Liga con un balance de siete derrotas y dos empates. En la temporada 2010-2011, con Quique en el banquillo atlético, el Valencia consiguió un empate en Mestalla (1-1) y se impuso en el Metropolitano (1-2).

El siguiente enfrentamiento se produjo en la temporada 2014-2015 al frente del Getafe y en aquella ocasión el conjunto valenciano se impuso por 1-0 en Mestalla en la segunda vuelta, ya que el preparador madrileño se hizo cargo del equipo a mitad de temporada y por un breve periodo de tiempo. Los siguientes cuatro compromisos ya los afrontó como inquilino del banquillo del Espanyol y terminaron en derrota.





Quique entrenó a Baraja durante tres temporadasAgencia EFE

En la temporada 2016-2017 el Valencia ganó 2-1 en Mestalla y 0-1 en Cornellà, mientras que en la 2017-2018 el Valencia se impuso en casa por 1-0 y a domicilio por 0-2.

En la temporada 21/22, en su segunda etapa al frente del Getafe, ambos conjuntos firmaron tablas en el Coliseum. En la temporada siguiente, con Gattuso en el banquillo ché,el Getafe fue goleado por 5-1 en Mestalla. El partido de vuelta supuso el debut de Rubén Baraja al sustituir a Voro tras la espantada del entrenador italiano. Un gol de Borja Mayoral en el tramo final del partido, dio la victoria al conjunto madrileño.

El cómputo global de Quique contra el Valencia se salda con tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas en las quince veces que se han enfrentado

Baraja y Quique vuelven a cruzar sus caminosVCF





El sábado Quique y Baraja vuelven a cruzar sus caminos. El madrileño entrenó al vallisoletano en el Valencia CF. Con el preparador madrileño, disputó 63 partidos en las tres temporadas en las que coincidieron hasta que en la jornada 9 de la 2007/2008, Quique fue cesado con nocturnidad y alevosía tras una derrota (3-0) precisamente ante el Sevilla en el Pizjuán.