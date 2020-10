¿Qué han hecho Gracia y Paco López el último día de mercado?

El Comité Técnico de entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha organizado, conjuntamente con la Universidad Católica de València, el II acto de apertura del curso 2020-2021 con un cartel de lujo. Javi Gracia (Valencia CF), Paco López (Levante UD), Unai Emery (Villarreal CF), José Luis Bargues (Valencia Féminas CF) y María Pry (Levante UD femenino). Todos los representantes de los banquillos valencianos en la élite del fútbol español (a excepción de Jorge Almirón que se ausentó por motivos personales), frente a frente.

El acto, una charla maravillosa de fútbol desde diversas miradas a ras de césped, ha sido moderado por nuestro compañero de À punt y comentarista COPE, Fermín Rodríguez. “Ojalá estar aquí, os sirva para desconectar”, apuntaba Fermín en su introducción. No era un día cualquiera. Hoy se cerraba el mercado de fichajes y tanto Javi Gracia como Paco López, se encontraban en dos lugares a la vez. En el coloquio de entrenadores… y pendientes de los movimientos de última hora, a través de sus teléfonos móviles.

Cartel de la apertura del curso FFCV

Una de las novedades presentadas por la FFCV, ha sido la herramienta Bcoach, creada por el técnico valenciano Rubén Mora, puesta a disposición de manera gratuita, para todos los estudiantes del curso de formación de entrenadores de la Federación.

“La formación no se acaba nunca. Es una forma constante, tanto la profesional como la humana. Muchos entrenadores trabajan en el fútbol base, con los más pequeños, y esa es la más importante. Futbolistas y personas. Hay que ser perserverante hasta llegar a la élite. Yo tuve mucho recorrido hasta llegar. Hay que disfrutar de lo que te gusta y después ser constante y transmitir esos valores”, aseguró Paco López.

“La formación es permanente, continua. En el fútbol y en todos los ámbitos de la vida. He pasado por juveniles, la 2ªB, la Segunda, la Primera, la Premier, la liga rusa. He intentado ayudar a mis jugadores a crecer y a que fueran mejores. A mí me ha ayudado a mejorar mis experiencias. He tratado de disfrutar. Tiene que ser compatible. Lo importante es tener esa mentalidad, aunque el día a día y la competición te absorban y te lleve a los resultados. Pero sería una visión corta y pobre si te limitara a eso. Hay que aspirar a mejorar y a crecer”, dijo Javi Gracia.

Nutrida representación de entrenadores en el acto de la FFCV

“Es un privilegio estar aquí. Yo jugaba al fútbol en el Sevilla FC y empecé a ver el fútbol con otros ojos. Me hacía otras preguntas. Con 23 años tomé la decisión de ir a los terrenos de juego de otra manera. Muy orgullosa para elegir este camino”, comentaba María Pry, entrenadora del Levante UD femenino.

“Ha avanzado muchísimo. Los padres entregamos a los hijos al entrenador, y éste es un ejemplo, un espejo. Y es importante que esté formado. Cualquier otra, no solo la que te habilita a entrenar. Una charla, una ponencia”, sentenciaba José Bargues, técnico del Valencia Féminas.

“Durante el confinamiento, aprovechamos mucho para, por ejemplo yo, ver todas las charlas de la FFCV. Nos sirvió para esa formación que también nos ayudaba con nuestros jugadores. No solo en lo futbolístico. Tratamos cuando tenemos un parón, ponernos en contacto con gente que no es de fútbol. Psicólogos, la gestión de vestuario… en otros ámbitos nos da muchas posibilidades”, comentó Paco López.

“Desayuné algún día con Unai (Emery) por Londres. A parte de eso, en el confinamiento hice un máster de marido y padre. Es cierto que tienes mucho tiempo para compartir y ver otras cosas. Quise disfrutar con mi familia un periodo de convivencia que a lo largo de otros años, no habíamos tenido. Los entrenadores somos formadores, como los profesores, una profesión que está muy poco valorada para el valor que tienen en la sociedad”, aseguraba Gracia.

La conversación continuó, con el balón como excusa. Formación, fútbol base, la élite y los valores que transmite este deporte, desde unos puntos de vista privilegiados.