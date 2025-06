El PSV vuelve a por Yarek

El PSV Eindhoven está muy interesado en Yarek Gasiorowski. Según ha podido saber COPE, el equipo holandés va a volver a intentar firmar al futbolista este verano. Ya trató de hacerlo en los pasados mercados de verano e invierno, pero en cualquiera de los casos se encontraron con la negativa del Valencia CF. La situación ahora es distinta. Como os contamos a principios de esta semana, el club está abierto a vender al central de Polinyà de Xúquer este verano. Opciones, pese a su poco protagonismo con Corberán, no le van a faltar.

El Valencia CF ha rechazado ya dos ofertas por Yarek del Feyenoord. Una primera superior a los cinco millones de euros. Una segunda, estos últimos días, cercana a los ocho millones. El club desearía ingresar 12 millones de euros por el traspaso, además de quedarse un porcentaje alto del jugador. La operación, no obstante, podría cerrarse por algo menos. Corberán ha demostrado no tener confianza en él, aunque duda entre una cesión y una venta, y el futbolista sabe que no puede pasarse otro año en blanco. Quiere y necesita jugar. El fútbol holandés se adapta al jugador y suele servir, además, como plataforma de despegue. Se trata de uno de los jugadores más prometedores del fútbol español y, como contamos en COPE, el fútbol europeo siempre ha estado muy pendiente de él todo este tiempo pese a solo haber jugado seis minutos de los últimos quince partidos.

El Feyenoord seguirá en la pelea, aunque está previsto que el PSV pueda hacer una gran intentona para firmarlo. Es una opción que se ve con buenos ojos, ya que además disputará la Champions League la próxima campaña tras haber conseguido ser campeón de la Eredivisie. El interés por Yarek viene de lejos. Su intención siempre ha sido triunfar en el Valencia CF, aunque esté verano el contexto actual le puede abrir un nuevo horizonte para seguir creciendo como futbolista.