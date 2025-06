"La Promesa", el nuevo himno de Valencia Basket, eriza la piel en su presentación en sociedad

"Tengo para ti una promesa y una pasión que crece... somos la gente de la Fonteta, somos muy de reír y llorar... somos la alegría de un pueblo y el orgullo de una ciudad... somos el Valencia Basket, un sentimiento en común...". Los primeros acordes de "La Promesa", el nuevo himno del club como anunció COPE, suenan en la pista central de l'Alqueria del Basket, mientras ningún asistente quita ojo del emotivo vídeo que acompaña la canción en valenciano. La primera impresión es muy buena y consigue lo que perseguía. Emocionar. Enric Carbonell, el Director General de Valencia Basket, y Alberto Chilet, Director de Comunicación y uno de los grandes impulsores, miran a la tribuna y encuentran lo que buscaban: aprobación, emoción, piel de gallina. "Sabíamos de la dificultad de lo que supone componer un himno que apele a la emoción, al sentimiento, pero la verdad que al ver la reacción de los aficionados, de algún periodista aquí en la sala, estamos muy contentos por cómo ha salido", apuntó un satisfecho Carbonell.

Àrtur Martínez, el cantante y compositor de "La Promesa" no podía ocultar su orgullo. Cuando recibió el encargo, su grupo, La Fúmiga, se puso en marcha con el corazón bombeando en taronja. "Es un himno de un club al que le tengo una aprecio personal y que comparte muchos valores con mi grupo también. Me hace muy feliz haber participado en algo así. Está claro que son mis primeras impresiones, pero siento a la gente emocionada, la piel de gallina. Ojalá ocurra y el Roig Arena lo cante. Ojalá pasen muchas cosas bonitas, que pasarán. Que se cante en el Roig Arena, en la despedida de la Fonteta y que siga parte de la familia taronja. Algún día iremos a un partido y si se canta, saber que hemos sido parte de esto... no me lo puedo ni creer, es como flipar que pueda ser real algún día", explicó con emoción Àrtur.

Una de las leyendas del club fue uno de los primeros en escucharlo. El impacto fue inmediato. Directo al corazón. "¿Qué te voy a decir? La primera vez que lo vi, ya lo ha dicho Enric, me emocioné y es complicado después de tanto tiempo que una canción, en este caso un himno, te emocione y te toque el corazón. Creo que lo han dicho muy bien, abarca todo lo que es el Valencia Basket. Todo se conjuga para que sea nuestro himno, que se cante antes de los partidos como en otras canchas y se haga nuestro" contaba Víctor Luengo, capitán del primer Pamesa Valencia campeón de la Copa del Rey en 1998 y ahora responsable de relaciones institucionales del club.

Tampoco se perdió la cita Rubén Burgos, el técnico del Valencia Basket femenino, también protagonista en el vídeo de la canción. "Se me pone la piel de gallina solo de pensar el Roig Arena, todo de naranja y sonando de fondo este himno. No lo había escuchado, los compañeros del club me han preparado y me han dicho ya verás, ya verás y tenían razón. Muy chulo, muy emotivo, te lo puedes imaginar ya, sonando de fondo en el Roig Arena", explicó el de Ribarroja, antes de viajar a Alemania a impartir un clínic durante la celebración del Eurobasket, en el que participan siete de sus jugadoras.

La Promesa son casi cuatro minutos de puro sentimiento taronja. Alguna referencia al pasado ("... para muchos siempre Pamesa, 1986..."), a la razón de ser ("...victoria de l'Alqueria, gente de la casa en el muro, sueños de esfuerzo, valentía...") o un estribillo que engancha e invita a cantarlo: "...somos el Valencia Basket, la promesa de estar siempre contigo... una historia de amor... desde Valencia al mundo, ser parte de ti para mí es un honor... te querré en el frío y en el calor... una familia fuerte, el naranja mi color, suerte de encontrarte, de llevarte en mi corazón...". Este será la base de los poco más de 50 segundos que se cantarán a capela en las previas de los partidos. Primero con lo letra a modo karaoke en el espectacular marcador gigante de LED del Roig Arena hasta que con el tiempo ya no haga ni falta.

Antes de comprobar el efecto en el Roig Arena, Àrtur Martínez y La Fúmiga cantarán La Promesa el 29 de junio en la despedida de la Fonteta. Ese día hay programado un partido de Leyendas del Valencia Basket y de la Selección Española que ponga el cierre a una preciosa y larga duración. Ese día se escuchará con fuerza, con emoción. La Fonteta no se merece menos.