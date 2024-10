El presidente del Banco de Alimentos: "La gente en Valencia es muy solidaria"

A la hora en que ha sido redactada esta noticia, la cifra de muertos por las riadas en Valencia ascendía a 155 personas. Una tremenda tragedia que ha sacudido a la provincia y que ha movilizado a la población y al mundo del deporte para ayudar a la sociedad ante la falta de efectivos. El Valencia CF, el Levante UD y Valencia Basket se han movido desde el principio para recoger comida y enseres personales para la gente que más está sufriendo. Desde uno de esos puntos, en Mestalla, el presidente del Banco de Alimentos en Valencia, Jaime Serra, ha atendido los micrófonos de COPE para valorar la solidaridad de la gente. "Estamos desbordados", decía un voluntario antes de que Jaime volviera de reunirse con la Conselleria.

"Está entrando mucho género y hay una demanda muy fuerte. Hemos empezado a canalizar para que esos alimentos lleguen esta tarde a las personas afectadas. Hay varios pueblos que están muy tocados y hay que empezar a enviarles género para que puedan comer bien. Nuestra central está preparando lotes y esta tarde ya estarán yendo los coches a cada pueblo: Paiporta, Sedaví... Todo queremos hacerlo a través de Conselleria para que todo el empuje y el trabajo vaya canalizado", afirma Jaime.

COPE Recogida de alimentos y ropa en Mestalla

El presidente añade que la catástrofe, por desgracia, no ha hecho más que empezar: "El tema está complicado. Hay mucha gente aún que no saben dónde está. Desgraciadamente podemos tener alguna sorpresa importante. Ha hecho mucho daño, ha destruido mucho. Estamos intentando por todos los medios recomponer lo antes posible Ha sido una riada que ha hecho daño. No tienen agua, no tienen luz, no tienen servicios. El agua es un bien preciado. Me ha llamado al alcalde de Alfafar pidiéndome solo agua. Ha sacudido mucho más que la riada de 1957. Acompaño a las familias en el sentimiento y me temo que va a haber muchas sorpresas aún. Pueden llegar más. Esta mañana en coches había gente dentro del coche fallecida. Me dan ganas de llorar".

El pueblo valenciano se ha volcado para ayudar a sus vecinos: "La gente es una locura. íbamos a cerrar a la hora de comer y no hemos podido. Se van a recoger cerca de 30.000, 40.000, 50.000 kilos hoy aquí. Todos los bancos de alimentos de España están pendientes de ver en qué pueden colaborar con Valencia. Esta mañana la Fundación Reina Sofía ha hecho la entrega de 50.000 euros a través de la Federación del Banco de Alimentos para empezar a paliar. Junto al chef José Andrés tenemos una serie de restaurantes abiertos para hacer bocadillos. Esta tarde se van a repartir 1.200-1,500 bocadillos a través de los ayuntamientos para que al menos puedan comer", asegura en COPE.

"Estos pueblos, que aún no se han llegado a todo, es algo que nunca pensábamos que podría pasar. Pienso que aun queda bastante. No tienen nada. Ni tan siquiera tienen moral para seguir viviendo porque parte de su familia se ha ido. Es algo acojonante e imprevisible. La gente de Valencia es muy solidaria, eso no se paga con dinero. Estimula a seguir trabajando cada día más para ser una ayuda para los demás", cierra Jaime antes de volver a ponerse en la faena para ayudar de forma incansable.

Levante UD La recogida de alimentos en el Ciutat de Valencia

El Valencia CF ha ampliado el horario para que la capacidad de recogida sea mayor y el Levante UD ha hecho lo propio. Además, los grandotas han abierto una cuenta solidaria en Caixa Popular (ES11 3159 0037 1127 1041 3326). De 10.00 a 19.30h en ambos estadios se puede llevar comida y alimentos. Mientras, Valencia Basket y sus trabajadores siguen trabajando para ayudar a la gente hospedada en L'Alqueria. El deporte pasa a un segundo plano. El pueblo, ayudando al pueblo.